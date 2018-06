« Le changement de paradigme qui va s'opérer avec l'érection prochaine de nouveaux ports, ceux de Bargny-Sendou et de Ndayane, nous dicte une nouvelle approche basée sur l'inclusion, la concertation et la confiance », a soutenu le Dg du Pad.

L'année 2017 s'est achevée avec un chiffre d'affaires de plus de 49 milliards de FCfa pour un trafic de 18,248 millions de tonnes, selon le Pad. Considérant ces éléments, une nouvelle vision pour l'horizon 2019-2023, axée sur la performance et l'innovation devait être définie.

Il faut, selon lui, veiller à un traitement direct des contraintes liées au risque de congestion, faciliter davantage un accès sécurisé, interconnecter les infrastructures et surveiller les coûts, l'efficacité et la fiabilité de la logistique du fret.

Je puis dire, aujourd'hui, que la Banque mondiale et l'Agence française de développement (Afd) sont disposés à financer ces projets et les requêtes de financement partiront dès cette semaine », a révélé Amadou Bâ.

