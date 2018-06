Ile Maurice: Hôtel Le Chaland - La Cour suprême tranche en faveur du Groupe Currimjee

Le Groupe Currimjee rappelle que son projet hôtelier - qui ne se trouve pas sur la plage publique de la Cambuse, précise-t-il - «prévoit des mesures inédites en matière de développement durable, notamment la création d'une forêt endémique de plus de 16 000 arbres et plantes».

Pour le Groupe Currimjee, cela démontre, une fois de plus, que son projet hôtelier a fait l'objet de «fausses allégations et d'accusations gratuites sans aucun fondement scientifique». Ces deux jugements en sa faveur, ajoute-t-il, confirment que «ceux qui s'opposent à notre projet ne sont pas des professionnels de l'environnement (... ) et veulent bloquer le projet hôtelier pour des raisons qui ne sont pas claires».

Les arguments avancés par Georges Ah Yan pour contester ce projet ont ainsi été rejetés. Il avait, entre autres, évoqué l'«impact écologique majeur» de cette construction sur les dunes, le parc marin et la plage. Sauf que le tribunal de l'Environnement, qui avait rejeté in toto les neuf points qu'il avait soulevés, avait fait remarquer qu'il n'a pu fournir aucune «aucune scientific evidence». Fait également relevé par la Cour suprême dans son jugement, ce vendredi.

