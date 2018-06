Ile Maurice: MMM - Pradeep Jeeha rénonce à faire appel, Paul Bérenger «pas intéressé»

«Il est déjà parti, là il fait officiellement savoir qu'il retire son appel. Cela ne m'intéresse pas.» Réaction du leader du MMM, Paul Bérenger, après que Pradeep Jeeha a renoncé à faire appel de son expulsion du parti. L'ex-leader adjoint des Mauves lui a fait parvenir une lettre en ce sens, hier, jeudi 28 juin.

Dans cette lettre, Pradeep Jeeha explique à Paul Bérenger les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision. Le 21 avril, le comité central a voté pour son expulsion. Pradeep Jeeha fait ressortir que la motion d'expulsion a été présentée par «nul autre que votre Dany Perrier».

À la suite de cette décision du comité central, Pradeep Jeeha a fait appel et a demandé que la décision soit revue par une assemblée de délégués. Selon le principal intéressé, la décision de ramener les élections du comité central, initialement prévues le 29 juillet, au 24 juin, était dans le but de prouver que le leader du parti était respectueux de la constitution du parti. «Cette même constitution que vous avez allègrement violée dans le cas de Steven Obeegadoo et du mien», fait valoir Pradeep Jeeha.

Collaboration longue de 25 ans

Sauf que la tenue des élections anticipées a fait que Pradeep Jeeha n'a pu se porter candidat et il estime que la démarche du leader du MMM l'a privé de son droit de militant. De plus, à cause des élections, son appel ne sera pas entendu dans les délais prescrits par la constitution du parti et de ce fait, il sera définitivement expulsé du MMM sans avoir l'occasion de s'expliquer.

Pradeep Jeeha rappelle au leader mauve qu'il a collaboré avec lui pendant 25 ans, a participé à 520 rencontres du comité central, 800 réunions du bureau politique et qu'il a eu 700 tête-à-tête avec lui. Il souligne que le MMM n'est plus ce qu'il était.

Sollicité, Pradeep Jeeha n'a pas souhaité commenter le retrait de son appel.