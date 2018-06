Afrique de l'Ouest: PMI réclame des règles claires et des sanctions contre le commerce illicite

Ceci à travers une collaboration formalisée entre le secteur privé et public au niveau national régional et international.

« On a en face de nous une ennemie immense. Le manque à gagner pour l'industrie du tabac est estimé à 100 milliards de dollars et 50 milliards de dollars de pertes fiscales », s'est-il désolé.

Le vice-président Affaires Institutionnelles de Philip Morris Internationale (Pmi) réclame des règles claires et des sanctions contre le commerce illicite. M. Alessandro Poggiali l'a fait savoir au deuxième du forum de haut niveau autour du thème «Commerce illicite dans la zone Cedeao : enjeux et perspectives» que la Confédération nationale des entreprises du Sénégal (Cnes) a clôturé ce mercredi 27 juin à Dakar.

