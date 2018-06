Congo-Kinshasa: Que faire ?

Que faire ? Ne serait donc plus qu'une question à poser à une seule des franges qui se livrent des batailles sans merci dans l'agora politique en RDC ? Parce qu'au fait, les coups peuvent venir de partout, puisqu'il n'y a d'ores et déjà plus de règles à respecter, semble-t-il.

Le décor puisqu'il ne faut guère stopper d'en parler, en regardant de nombreuses facettes changeant qu'il prend depuis un moment, est pour l'actuel Président, fastidieux. La RD. Congo à l'échelle internationale semble se faire dépouiller de ses contacts et risque à coup sûr, de bredouiller devant ses désormais ex- remparts des situations critiques.

A chaque jour suffit sa peine, dit-on. L'ultimatum du Comité Laïc de Coordination qui s'écoulera en cette journée mémorable qu'est le 30 juin, jour de l'accession à l'indépendance nationale et internationale du Congo de Lumumba et de tous ceux qui en auront payé de leur vie avant lui, devra même dans le silence, marquer de son empreinte cette journée dont les festivités normalement observables semblent briller par l'absence.

