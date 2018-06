Le Directeur général de l'Acgt, Médard Ilunga Mwamba, ne s'est jamais départi de quelques sacrifices que ce soit en vue de doter les Agents et cadres de l'ACGT d'une expertise qui permette à produire un travail de qualité au bénéfice de la Nation congolaise.

Plus d'une vingtaine de Cadres de l'Acgt viennent de bénéficier d'une formation qui a porté sur l'élaboration de la cartographie des risques de chaque direction de l'Acgt basée sur la Norme COSO 2013. Cette cartographie vient en complément de la cartographie déjà élaborée par l'ACGT dans le cadre du processus de management qualité basée sur les missions de Directions.

Alors que celle élaborée par l'Acgt est basée sur le processus métier de l'Acgt. Une cartographie est une liste des menaces susceptibles d'empêcher l'accomplissement ou la réalisation des objectifs d'une entité ou organisation, a souligné le Manager Muhunga Alembe de l'Acgt.

Le Secrétaire général du ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction a clôturé, jeudi 28 juin, à l'esplanade du Palais du peuple, les travaux de l'Atelier de formation professionnelle sur l'élaboration de la cartographie et Plan d'Audit basé sur les risques de l'Agence Congolaise des Grands Travaux.

Les Cadres de l'Acgt ont, pendant quatre jours, suivi et maitrisé la démarche méthodologique ainsi que les outils pertinents destinés à l'élaboration de la cartographie des risques selon les bonnes pratiques du contrôle interne proposées par le COSO 2013. Avec cette familiarité, le SG aux ITPR s'est réjoui du fait que les Cadres de l'Acgt ont, à travers cette maitrise acquise, ouvert la voie à de nouvelles perspectives dans l'appréhension et la conduite quotidienne de leurs tâches et responsabilités.

Il est resté convaincu, non seulement, par rapport à la connaissance générale sur la cartographie des risques de leurs missions, mais également, et surtout, à l'utilisation de la matrice d'évaluation des risques pour promouvoir la bonne gouvernance et accroître le niveau de performance de l'Acgt.

Il a également soutenu ses satisfactions du fait que cet atelier a débouché sur l'engagement de chaque Direction à poursuivre l'élaboration de la cartographie des risques liés à ses missions qui seront, dit-il, dans son mot de clôture, à être synchronisées afin d'arriver à produire un document unique de la cartographie des risques des missions de l'Acgt.

Le SG des ITPR a exhorté les Cadres de l'Acgt qui ont participé à cet atelier à prendre des dispositions idoines afin de contribuer à rendre opérationnelle la cartographie des risques de l'Acgt à valider en collaboration avec la Direction de l'Inspection/ITP.

Le but est de mettre en place un contrôle interne ou un processus de management stratégique et opérationnel des risques en fonction des ressources disponibles, d'une part et de l'autre, allouer les ressources, humaines, matérielles et financières, en fonction de la qualité du dispositif de maitrise des risques prioritaires.

Dans la même optique, il a ajouté, entre autres, la mise en place d'une stratégie de communication interne et externe relative à la gestion des risques ; assurer le suivi du plan d'action ; aider le management dans l'actualisation du plan stratégique 2015 - 2019 et, enfin, orienter le plan d'audit interne en mettant en lumière les processus au niveau desquels se concentrent les risques majeurs.

Il a souhaité que d'autres actions comme celle-ci dans le domaine de l'audit sur les risques, doivent se poursuivre pour permettre à la Direction Générale de l'ACGT d'avoir l'assurance raisonnable sur l'adéquation du dispositif du contrôle interne.