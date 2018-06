Congo-Kinshasa: 30 Joints !

Demain c'est l'une des plus grandes si pas la plus grande fête nationale qui soit en République Démocratique du Congo. Elle a beau daté d'un autre siècle le tube scandant le bout de phrase "indépendance Tcha Tcha Tubaki di" n'a pas subi les effets du temps puisque toujours à la mode, surtout chaque 30 juin au pays.

Un certain 30 du mois de juin en 1960, pour rappel, après la table ronde de Bruxelles, la RDC s'affranchissait du joug colonial de la Belgique. Un fait qui résonnait à l'époque comme la sortie de l'emprise du Pharaon Egyptien pour les fils d'Israël. Si l'image colle assez bien au contexte, le paradoxe de la situation de la République hérité des Lumumba et Kasa-Vubu le fait encore mieux puisque la fin de la traversée du désert est loin d'être d'actualité.

Certes, ce n'est pas une vérité de l'évangile, savoir si le pays se porte mieux aujourd'hui que ces années de dépendance du colon parce que la réponse dépend de tout un chacun. Comme chaque fois, les couleurs politiques ainsi que les tubes digestifs empiètent sur le terrain de la raison où la logique devrait être formelle.

Quoi qu'il en soit, il sied de dire qu'à l'occasion de la commémoration de la 58ème année d'indépendance de la RDC qui, plus est, se trouve empêtré dans une crise politico-électorale cuisante, nécessite de ses fils et filles un sursaut patriotique pour ôter toutes les fioritures aptes à faire dérailler le train électoral entré dans une phase décisive avec le dépôt, actuellement, des candidatures pour la députation provinciale et, prochainement, pour la députation nationale ainsi que la présidentielle.

D'où, faut-il, à l'ombre du 30 juin placer des joints sur le rail électoral pourquoi pas 30. Sinon, malgré les 58 années d'indépendance, la cause du Congo sera toujours sur des tables ailleurs comme à Paris, Luanda, Nouakchott, Washington, New York et, toujours et encore, Bruxelles où, pourtant, des enfants du Congo pas assez diplômés que les professeurs, docteurs et autres d'aujourd'hui avaient pourtant relevé le pari de l'accession à l'indépendance. N'est-ce pas logique ?

Controverses autour de la machine à voter et fichier électoral, seuil de représentativité, caution remodelée, problématique du 3ème mandat puis la crispation politique dans les deux sens qui en découlent sont autant des aspects qui couvent comme des usines à gaz en République Démocratique du Congo, quitte à être à la base d'une explosion à un moment connu seul de Dieu.

Si, pour les congolais, la question du bilan divise, il faut que tout un chacun, surtout les hommes d'Etat, se pose l'interrogation de savoir qu'est-ce que les autres nations du monde peuvent dire sur nous si, même pour régler des problèmes des élections, de l'alternance civilisée, il faut que des mains venus de l'Orient comme de l'Occident imposent le statu quo ou fassent un forcing armé afin d'impulser le changement. Les regards de l'histoire sont sur tous.