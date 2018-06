Congo-Kinshasa: 54ème Coupe du Congo - JSK démarre les quarts de finales en battant Kungu Pemba 4-0

Les quarts de finales de la 54ème édition de la Coupe du Congo ont démarré hier, jeudi 28 juin, dans le site de Mbuji-Mayi, au stade Kashala Bonzola. Jeunesse Sportive de Kinshasa a bien entamé l'aventure en battant Kungu Pembe de Bandundu par la marque de 4 buts 0. Les Kinois sont bien partis pour les demi-finales.

Dans ce festival de buts, le joueur Kitambala Bola a signé un doublé, respectivement à la 25ème et 37ème minute. Kikwama s'est invité à la fête avec son joli but à la 67ème, avant que Bayindula ne clôture la série à la 88ème minute.

En deuxième match, l'AS Bantous de Mbuji-Mayi et l'AS Nyuki de Butembo se sont séparées sur la marque d'un but partout. AS Nyuki a donc tenu AS Bantous en échec devant son public. L'équipe du Nord-Kivu a ouvert le score en premier par Tcherco Angali à la 42ème minute. AS Bantous réagira tard grâce à Muyembi Cissé à la 82ème minute.

Molunge s'impose devant Océan Pacifique 3-2

Dans le site de Kinshasa, le Tout-Puissant Molunge de Mbandaka s'est imposé devant le FC Océan Pacifique de Mbuji-Mayi sur un score serré de 3-2, mercredi au stade Père Raphaël de la Kethulle, en matche de la première journée. L'équipe de Mbandaka a ouvert le score à la 14ème minute par Fuati Kabamba.

Océan Pacifique a égalisé par l'entremise de Tshibangu Kaninda, avant même de prendre le dessus à la (51ème) grâce à Magola Kanogo pour le deuxième but. Molunge réagira avec deux autres buts par Djonis Lokoto (56ème), et Jonathan Bofese (80ème). Le TP Molunge prend la première place au classement dans ce site de Kinshasa, devant Renaissance du Congo, et Bukavu Dawa.

Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les demi-finales, qui se joueront jusque-là du 10 au 11 juillet, à Kolwezi. La finale quant à elle, interviendra le 14 juillet toujours à Kolwezi.