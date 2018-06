Tchad: Le Fact nie toute implication dans le conflit en Libye

En effet, pour son président Mahamat Mahdi Ali, « il y a un an et demi, deux ans, le gouvernement tchadien [les] accusait de connivence avec les islamistes », ce qui avait poussé le gouvernement français à geler les affaires du groupe au niveau de la France, même si le Fact affirme n'avoir « rien comme avoirs en France ». Aujourd'hui, il craint que « cette confusion-là » amène « certains pays à prendre des décisions qui seraient catastrophiques ».

Alors que plusieurs groupes armés rebelles tchadiens sont implantés en Libye, comme l'Union des forces de la résistance (UFR) ou le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (Fact), ce dernier mouvement se sent visé par la communication gouvernementale.

Aucun groupe n'est nommé précisément, mais le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (Fact) se sent visé et dément prendre part à la guerre en Libye.

Au Tchad, le gouvernement s'inquiète de la situation sécuritaire en Libye où sont présents des « mercenaires » du Tchad. Dans un communiqué, le gouvernement attire ainsi « l'attention de la communauté internationale sur la pratique récurrente du mercenariat dans cette crise libyenne et le développement du trafic de drogue, des armes et des êtres humains ».

