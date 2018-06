Mali: Le Conseil de sécurité avertit qu'il prendra des mesures si l'accord de paix n'est pas mis en œuvre

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, a annoncé que les requêtes de… Plus »

Par ailleurs, le Conseil de sécurité « décide que la MINUSMA continuera de compter au maximum 13.289 militaires et 1.920 policiers, et prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour procéder rapidement à la constitution de forces et de matériel, ainsi qu'à leur déploiement ».

Au sujet du scrutin présidentiel qui a lieu dans un mois, le Conseil « souligne que les élections doivent être ouvertes à tous, libres, justes, transparentes et crédibles et se dérouler dans un environnement pacifique ». C'est au gouvernement malien qu'incombe au premier chef d'y veiller, précise la résolution.

Par la résolution adoptée jeudi à l'unanimité, le Conseil « exhorte le gouvernement malien et les groupes armés des coalitions Plateforme et Coordination à prendre immédiatement des mesures concrètes pour appliquer les dispositions essentielles de l'accord visées dans la Feuille de route ».

Le Comité de suivi de l'accord avait adopté en janvier 2018 un calendrier d'actions prioritaires et en mars une feuille de route concernant la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali.

