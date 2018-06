Burkina Faso: Désormais, les unités cash power via Orange money

La Société nationale d'électricité du Burkina (SONABEL) en partenariat avec la société mobile Orange, a lancé le mercredi 27 juin 2018 à Ouagadougou, de nouveaux modes de paiement des factures d'électricité. L'innovation majeure est le paiement des unités prépayées par Orange money.

Finies les longues attentes et les bousculades devant les guichets de la Société nationale d'électricité du Burkina (SONABEL) pour s'acheter des unités prépayées communément appelé « cash power ». La solution est toute trouvée. Il s'agit du paiement par Orange money. Le client pour s'approvisionner, selon le directeur commercial de la SONABEL, Souleymane Ouédraogo, doit avoir un compte Orange money.

« Pour ce faire, il suffit de composer *144*4*2*6# et lancer l'appel. Le client aura toutes les informations pour payer son énergie. Cela, quels que soient l'heure, le lieu et le jour à un coût de 100 F CFA», a-t-il expliqué. En plus de cela, le client a la possibilité de se procurer des unités de paiement par SMS ou en utilisant les guichets automatiques de banques munis d'une carte de crédit.

Aussi, avec les tiers vendeurs (des agents mobiles qui utiliseront le logiciel de la SONABEL pour vendre les unités), le client peut s'approvisionner. Ce logiciel, à entendre le Directeur général (DG) de la SONABEL, François de Salle Ouédraogo, permet actuellement d'utiliser plusieurs modes de paiement donc celui de Orange money.

Plus de bousculades devant les guichets

L'avantage de ce système, à écouter le directeur commercial, est que les usagers n'ont plus besoin de se déplacer pour s'acheter des unités et quels que soient l'heure et le jour. En rechargeant le compteur, le client peut mieux gérer son budget et avoir des réductions.

« Avec ce système, le client ne paie plus de pénalité de retard, ni d'avance sur consommation. Ce qui veut dire que le coût de connexion au réseau est plus faible », a précisé le directeur commercial. L'opérationnalisation du logiciel a nécessité un travail d'équipe entre le partenaire et la nationale de l'électricité.

« Nous nous réjouissons que la collaboration ait abouti et les clients peuvent payer leurs unités quels que soient le lieu et l'heure. C'est un ouf de soulagement pour nous car cela met fin aux longues attentes », a souligné le DG de la SONABEL.

En effet, selon une étude menée par l'entreprise pour appréhender la souffrance de la clientèle. Il ressort que sur un échantillon de 6 879 personnes, le client parcourt en moyenne 4,3 km, passe environ 30 mn et dépense 269 F CFA pour s'approvisionner en unités. « Alors, ces produits viennent mettre fin à ce calvaire.

C'est donc un motif de satisfaction pour la SONABEL», a indiqué le directeur commercial. Pour le directeur général de Orange, Ben Cheick Haidara, ce logiciel est un produit fiable et sécurisé et les usagers de la nationale d'électricité peuvent se fier en toute sécurité à ce produit.

« Déjà, il existe un partenariat sur le paiement des factures post payées. Ce n'est qu'une suite logique de pouvoir accompagner l'entreprise sur le paiement des unités de valeur pour le compteur prépayé. Cependant, nous travaillerons ensemble pour faire en sorte que les désagréments, rencontrés de temps en temps, disparaissent.

Notre ambition est que le client soit toujours satisfait », a soutenu le DG de Orange. La cérémonie de lancement a pris fin par la signature de convention entre les deux responsables d'entreprises. Laquelle signature matérialise leur ''mariage".