Burkina Faso: Zones de pâture dans la commune de Fada N'Gourma

La mairie de Fada N'Gourma a initié, le dimanche 17 mai 2018, une caravane de presse dans les villages et hameaux de culture riverains des aires de pâture de Namoungou et de Potiamanga. L'autorité communale entend ainsi impliquer les journalistes dans le processus de libération de ces zones à vocation exclusivement pastorale.

«Tous ceux qui continuent d'occuper les aires de pâture de Namoungou et de Potiamanga ont jusqu'au 30 juin 2018 pour s'en aller». C'est l'ultimatum lancé par le maire de Fada N'Gourma, Jean-Claude Louari, au terme d'une caravane de presse qu'il a organisée, le dimanche 17 mai 2018, dans les villages et hameaux de culture riverains desdites aires de pâture.

De l'explication du bourgmestre, les deux zones sont légalement actées à travers des arrêtés, parafés par l'ensemble des acteurs, notamment l'administration communale, les services techniques déconcentrés et les populations.

Cette version est étayée par des documents écrits consacrant, effectivement, la vocation exclusivement pastorale des deux espaces.

Le premier, dénommé aire de pâture de Namoungou, a été créé en 2007 et regroupe les villages de Namoungou, de Bandingui, de Momba et de Naboudi. Le second, baptisé aire de pâture de Potiamanga, existe officiellement depuis 2010 et réunit les villages de Potiamanga, de Bougui, de Momba et de Gbersaga.

Selon le maire Louari, l'administration communale a le dos au mur en ce sens qu'un important lot de bétail, de retour au bercail, attend d'être accueilli.

«Ces animaux sont revenus parce que les pays d'accueil n'étaient plus disposés à les abriter. Nous étions obligés de les accueillir dans les zones d'intérêts cynégétiques en entendant la fin du processus de libération des aires de pâture», a-t-il détaillé.

Et de poursuivre que l'ensemble des acteurs et lui ont convenu qu'au 31 janvier 2018 au plus tard, nul ne doit ni habiter, ni posséder un domaine champêtre dans la zone.

Malgré les multiples démarches de sensibilisation auxquelles ont été associées les Organisations de la société civile, la chefferie coutumière et les populations, certaines personnes continuent de faire la sourde oreille, s'irrite le maire. D'où l'idée d'impliquer les journalistes dans le processus pour leur permettre, d'une part, de toucher du doigt les réalités du terrain et, d'autre part, de relayer davantage l'information.

De gré ou de force

Partis de Fada N'Gourma, les caravaniers ont mis le cap, tour à tour, sur les villages de Potiamanga, de Momba, de Bougui et de Bandingui. La version des faits du chef coutumier du village de Potiamaga, Ondana Yemboaro, du patriarche de Momba, Lamoudi Ouoba, du notable Nadani Namoano de Bandingui converge.

A les écouter, les deux zones ont été créées d'un commun accord. Ils se disent tout aussi stupéfaits de constater qu'un « groupuscule d'individus » désapprouve une décision consensuelle. Le chef Namoano est, particulièrement, révolté : « Nous avons volontairement cédé nos terres à la commune.

Mais, nous constatons que des gens viennent s'y installer de façon anarchique pour faire des champs. Si l'autorité communale ne vient pas trancher, nous allons y retourner », martèle-t-il. Koadima Noaga de Bougui, un ancien occupant de la zone de pâture de Potiamanga, ne veut pas outrepasser une décision commune.

En effet, il s'est résolu à quitter la zone à la suite d'une campagne de sensibilisation menée par la mairie de Fada. Le présumé chef de file des occupants des deux zones, Kondja Kombari, ne l'entend pas de cette oreille. « Je n'ai jamais été convié à une rencontre au sujet de la zone », affirme-t-il.

Qu'à cela ne tienne, M. Kombari ne compte pas bouger d'un seul poil quoi qu'il advienne, sauf si l'autorité communale lui trouve un terrain cultivable. « Je suis ici il y a plus de trente ans. Peut-on chasser des hommes dans une zone pour y installer des animaux ? », s'interroge-t-il avec ironie.

Par ailleurs, Kondja Kombari reconnaît qu'en contrepartie de la libération de la zone, il lui avait été proposé un logement à Fada N'Gourma. Offre qu'il a déclinée parce qu'elle ne lui convenait pas. Dans tous les cas, le maire Jean-Claude Louari annonce une opération de déguerpissement à partir du 30 juin prochain.