Gabon: Ogoué Labs - Une formation pour des actions de solidarité

« Etre humain, c'est se soucier les uns les autres. Etre civilisé, c'est travailler ensemble en vue de créer une vie meilleure » pense Madame Obame Anda, fondatrice de l'Observatoire International pour l'Intégrité et la Dignité de la Famille(OIIDF).

En collaboration avec d'autres acteurs de développement, comme Ngudi 241 et Ogooué Labs, l'Oiidf organise une formation portant sur l'investissement dans les actions de solidarité. Ce mercredi 27 juin 2018, plusieurs thèmes ont été développés en présence de nombreux professionnels et hommes d'églises.

C'est une formation qui a tenu ses fruits et des échanges interactifs. Plusieurs thématiques étaient au rendez-vous et les participants très enrichis. « Solidarité humaine : Intérêts et enjeux » ; « Le Préceptorat » ; « Les compétences du travailleur social : De la théorie à la pratique » et « L'accompagnement : Les bonnes attitudes » sont les thèmes débattus entre formateurs et participants.

Anthropologue de formation, Békale Obame estime que les actions de solidarité créent et renforcent les liens sociaux. Elles permettent d'établir l'équilibre social.

Aussi a -t-il expliqué la différence qui existe entre la solidarité organique et celle mécanique. Vivette Raymonde Assame, Sage-femme dans son exposé, explique que « Le Préceptorat » est une méthode d'encadrement qui consiste à mieux former le personnel infirmier pour améliorer la qualité des soins.

Le but, selon elle, est de former des professionnels de la santé spécialisés dans les soins infirmiers. En guise de conclusion, la sage-femme et enseignante recommande qu'il est préférable de former des soignants avec des têtes bien faites que de les remplir de connaissances mal appréhendées.

Parlant du troisième thème relatif aux « Compétences du travailleur social : de la théorie à la pratique », la spécialiste en la matière a défini ce qu'est un travailleur social(TS).

Un travailleur social dira-t-elle, est un « professionnel qui possède une formation universitaire reconnue en travail social. C'est un technicien de l'Aide qui intervient auprès des individus (enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, des couples, des familles, des petits groupes et des collectivités).

La Psychologue clinicienne Isabelle Berthe Bongo, épouse Agnou Biyoghe a partagé avec les participants au séminaire de formation, les méthodes de l'accompagnement et les bonnes attitudes. Accompagner selon elle, c'est « faire route avec quelqu'un sans jugement, sans idées préconçues.

C'est être prêt à recevoir une histoire, celle d'une vie. C'est être attentif à chaque geste, ouvert à chaque regard. C'est aussi accueillir l'inattendu, l'inconnu, le possible. C'est également apprécier les possibilités réelles, les limites à respecter.ni une charge, ni un service, mais une présence ». L'accompagnement poursuivra-t-elle, est une posture.

S'investir dans des actions de solidarité, c'est aider et porter assistance aux personnes en difficultés ; Mettre ses compétences au service des autres, vivre une expérience de découverte et de générosité sont autant de thèmes débattus.

Madame Obame Anda dans ses prises de parole, a davantage demandé aux participants d'être dignes. Etre digne pour elle, c'est préserver la dignité des gens que l'on veut aider. La solidarité et pour tout le monde. Car estime-t-elle, « Nous sommes les uns, grâce aux autres ».