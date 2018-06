Gabon: Libreville Fitness Tour - La deuxième édition démarre ce 30 avec l'étape du Bord de mer !

Par ailleurs, la présidente du comité d'organisation Laeticia Diweckou, par ailleurs, ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des Sports, et de la Culture, chargé du Tourisme, a promis de prendre part tant que possible aux différentes étapes de cette caravane.

Pendant deux heures à chaque étape, les participantes feront plusieurs exercices autour du fitness, et de la zumba. Cette caravane de proximité comme l'a rappelé Jeanne Danielle Rey vise à « promouvoir et vulgariser le sport auprès des populations féminines à partir de 15 ans ».

Nous nous inscrivons dans le domaine de la promotion du sport pour tous et le bien-être des population, par l'organisation d'événements sportifs à thème dans le but de sensibiliser les populations gabonaises sur des sujets d'intérêt général. » Sur les préparatifs, Christian Boua a indiqué que tout était prêt pour démarrer ce samedi 30 juin au bord de mer à Libreville.

Libreville Fitness Tour est un rendez-vous sportif à mettre à l'actif de l'association Yori dont le slogan est « Pour la promotion du sport pour tous. Christian Boua, son président a indiqué dans son propos introductif que l'association est à but non lucratif «

