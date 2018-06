Mali: L'activiste Ras Bath soutient Soumaïla Cissé pour la présidentielle

L'équipe de campagne va être composée, au niveau local et national, par l'ensemble des responsables du CDR et de l'URD », explique-t-il.

Un soutien de taille pour le principal parti d'opposition, estime Abdramane Diarra, le président des jeunes de l'Union pour la République et la démocratie : « Même une voix est un soutien de poids. On peut perdre à une voix près ». Ce qui souligne l'importance d'un mouvement comme le CDR de Ras Bath qui « n'est pas représenté partout, mais jouit d'une forte popularité au Mali ».

Dans un discours-fleuve alternant français et bambara, la langue locale, Ras Bath s'adresse à ses partisans, jeudi 28 juin. « Le candidat Soumaïla Cissé et l'URD sont le candidat du CDR », annonce-t-il sous les applaudissements.

Au Mali, le célèbre activiste Ras Bath a décidé de soutenir Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, dans la course à la présidentielle. Trois mois après avoir proposé un manifeste à tous les candidats de l'opposition, son collectif pour la défense de la République (CDR) a choisi le parti Union pour la République et la démocratie (URD) du chef de l'opposition.

