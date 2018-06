Sénégal: Russie 2018 - Qui leur a soufflé que la Pologne avait marqué à Volgograd ?

Après, Kouyaté et ses partenaires ont tenté d'accélérer la cadence. En vain ! Car, les Colombiens qui s'étaient jusque-là illustrés avec leurs simulations (surtout Cuadrado, un véritable as du plongeon au moindre contact) se mirent à tuer le temps à leur tour. A bon escient d'ailleurs. Et finalement avec succès.

Les Colombiens qui, jusqu'alors n'avaient pas montré grand-chose, excepté sur coups de pieds arrêtés, s'enhardirent du coup et prirent d'assaut le camp sénégalais. A force de plier, les Lions finirent donc par céder. Et sur balle arrêtée. Comme souvent les Cafeteros l'ont réussi dans ce Mondial. A croire que le camp sénégalais n'en était pas informé.

Oui, mais à cet instant seulement. Puisqu'il restait encore presqu'une demi-heure à jouer. A gérer plutôt, pour au moins finir avec ce point du nul et accrocher une place au second tour.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.