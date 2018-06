Sénégal: Appui aux personnes à mobilité réduite - Israël offre des chaises roulantes au Centre Talibou Dabo

En prenant prétexte de l'année sociale décrétée par le Président Macky Sall, l'ambassade d'Israël vient d'octroyer une soixantaine de chaises roulantes aux hôpitaux sénégalais. Accueillant des enfants à mobilité réduite, le Centre Talibou Dabo a reçu une bonne partie de ce don.

Les pensionnaires du Centre Talibou Dabo de Grand-Yoff étaient en liesse, hier matin, quand ils recevaient un important lot de chaises roulantes de la part de l'ambassade d'Israël au Sénégal. En tout, c'est une soixantaine de voiturettes à ventiler dans plusieurs établissements hospitaliers du pays. Mais, la part belle est réservée au Centre Talibou Dabou qui a reçu 48 chaises roulantes.

« La chaise de l'espoir ou « Wheelchair of hop » vous libère doublement. Elle offre la mobilité de la petite enfance, facilite l'intégration sociale et ouvre les portes d'une meilleure éducation. En donnant accès à l'éducation, nous créons une nouvelle génération consciente, compétente et confiante », a expliqué Mme Shir Gideon, chef de mission adjoint de l'ambassade d'Israël au Sénégal.

La représentation diplomatique israélienne à Dakar met cette action sociale dans le cadre de la célébration des 70 ans d'existence de son Etat. « Par ce geste, nous renforçons les relations entre nos deux peuples et la vision de nos gouvernants.

Le Sénégal a déclaré 2018, année sociale, et l'ambassade d'Israël au Sénégal l'a placée année de l'enfance, de la santé et de l'éducation », a ajouté Mme Gideon.

Le directeur du Centre Talibou Dabo, Mademba Sow, s'est réjoui de ce geste, estimant que « c'est un don qui vient à son heure ». Car, selon lui, leur principal problème porte sur la mobilité.

« Nous hébergeons des enfants à mobilité réduite. Forcément, il y a lieu de les appareiller au même titre que les personnes valides. Ils ont besoin de bouger, d'aller en classe et de faire des visites à domicile », a indiqué M. Sow.

Quant au directeur national des Etablissements de santé, Dr Mor Diaw, venu représenter le ministre de la Santé et de l'Action sociale, il a salué « le partenariat fécond » qui existe entre le Sénégal et l'Etat d'Israël. Un partenariat basé sur des relations diplomatiques solides, un échange d'expériences dans les domaines économique, social, agricole et médical.

Se prononçant sur le don, il a estimé que celui-ci entre dans le sillage tracé par le Président Macky Sall qui a décrété 2018, année sociale.

En plus des chaises roulantes, l'ambassade d'Israël a offert des bourses d'études à deux étudiantes de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, apporté son soutien à deux orphelinats et centres d'accueil pour enfants et jeunes filles en détresse et envoyé une dizaine d'enfants sénégalais atteints de cardiomyopathie à Tel-Aviv pour y subir l'opération à cœur ouvert.