Sénégal: Liberation de Khalifa Sall - Les soutiens du maire de Dakar annoncent des manifestations

Pour son camarade, M. Youssou Mbow, la bataille est d'autant plus légitime que ces arrestations de Khalifa et Barthélémy n'ont pas de soubassement juridique. «Ce qui arrive à Barthélémy en prison, ne relève que des consignes venant du pouvoir politique visant à l'humilier, comme il a tenté de le faire avec Khalifa Sall. Il y a un acharnement sur nos deux camarades », clame-t-il.

On ne les entendait plus, mais après une longue pause due au mois de Ramadan, les souteneurs de Khalifa Sall et Barthélémy Dias réunis au sein de la plateforme « Sentinelles de la résistance », ont décidé de reprendre du service. Pour durcir la bataille devant les menant à la libération de leurs deux leaders, ils ont décliné une nouvelle feuille de route qu'ils ont partagée avec la presse.

