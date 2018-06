La première pluie de mercredi dernier signe l'installation de l'hivernage dans le Baol. De Touba à Bambey en passant par Diourbel, toutes les localités ont été bien arrosées. Les paysans ont fini de retrouver les champs. Mais, au moment où le monde rural affiche le sourire, certains citadins redoutent le cauchemar des inondations.

Toutefois, à deux semaines du « Magal » de Serigne Abdoul Ahad prévues le 7 juillet prochain, des mesures idoines devront être prises pour éviter des désagréments au cours de cet événement qui draine du monde dans la cité religieuse. Et, au delà de celui-ci, avoir en conscience que le Grand « Magal » de Touba se déroulera cette année durant la saison des pluies.

Dans les réseaux sociaux, des images faisant état d'inondations ont circulé après la première pluie de ce mercredi. Mais, il y a eu plus de peur que de mal, puisqu'avant la nuit, les eaux ont disparu des points bas où elles se trouvaient. Une quantité négligeable de flaques d'eau était visible aux alentours de la Grande mosquée, à la station service de Darou Khoudoss.

A Ndamatou, l'hivernage est vécu comme un syndrome depuis les inondations de 2012 dont les souvenirs sont encore vivaces dans les esprits. Les eaux stagnantes à cet endroit n'ont nullement entravé les déplacements des populations.

Aujourd'hui, l'espoir est permis pour juguler le problème d'évacuation des eaux pluviales les années à venir, comme l'ont déjà souligné le gouverneur de la région, le maire Abdou Lahad Ka, le chef du village, Abdou Lahad Diakhaté, et Serigne Abdoul Ahad Mbacké « Gaindé », conseiller municipal et président de la commission environnement. La commune de Touba Mosquée dispose de trois performantes stations de pompage, « fonctionnelles à 100% », et d'un système de drainage qui a pris en compte les principaux points bas.

15 milliards de FCfa investis

A Touba, l'alerte est donnée à la moindre pluie. Le directeur général de l'Onas, Lassana Gagny Sakho, en visite de travail, le 5 juin dernier, avait procédé au démarrage du nouveau projet de doublement de la conduite de Keur Niang.

D'un montant de 15 milliards de FCfa, celui-ci est en cours de réalisation et permettra à la ville de Touba d'être à l'abri des inondations, parce qu'il multipliera par trois la capacité de la station d'évacuation des eaux et les travaux exécutés par l'entreprise Svtp prendront fin en novembre prochain. Cette infrastructure constitue une avancée notable.

Et M. Sakho avait fait savoir que dans les deux ans à venir, Touba ne connaîtra plus de problèmes d'assainissement. «Je ne dis pas aussi qu'il n'y aura pas d'inondation à Touba, cette année, mais elle sera sensiblement réduite, mais qu'il n'y aura plus d'inondation à Touba l'année à venir », avait-il déclaré.

Suite à la pluie du mercredi dernier, les canaux de l'Onas ont bien fonctionné, d'après le responsable de la station de pompage de Darou Khoudoss, Mor Ndaw, que nous avons rencontré devant une armoire de pilotage de trois groupes électrogènes (15 KW-380 V).

Pour lui, il faut veiller au grain même si la situation n'est point alarmante. « Mais, puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir, il est impératif de prendre les devants pour la municipalité de Touba », avait-il averti.