Afrique de l'Ouest: Situation alimentaire au Sahel - Concertation autour du dispositif de veille informationnelle

La réunion restreinte du dispositif régional de Prévention et de gestion des crises alimentaires (Pregec) au Sahel et en Afrique de l'Ouest organisée dans par Cilss a démarré, hier, à Dakar.

Une occasion, pour les experts du Sahel et des pays ouest africains et leurs partenaires techniques et financiers, de renforcer le dispositif de veille informationnelle sur le déroulement de la campagne agro-pastorale 2018-2019 et la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

La réunion qui a démarré hier et ce, pour deux jours, marque le début des activités de la campagne agro-pastorale 2018-2019. Pour le Secrétaire exécutif adjoint du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (Cilss), Ibrahim Lumumba Idi-Issa, cette rencontre intervient à un moment où les populations traversent une situation alimentaire difficile et une soudure pastorale qui pourrait se prolonger et détériorer davantage les moyens d'existence de celles-ci, au fur et à mesure que l'installation de la saison pluvieuse tarde à se mettre en place.

Lors de son discours introductif à l'atelier technique des experts, Ibrahim Lumumba Idi-Issa a précisé que la rencontre devra permettre de mettre à jour les informations sur la situation alimentaire et nutritionnelle des populations à l'entrée de la période de soudure agricole en cours, ainsi que les dispositions à prendre eu égard aux prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydro-climatiques élaborées en mai 2018 à Bingerville par le Cilss et ses partenaires.

Evoquant la situation que traverse le fonctionnement du dispositif de veille sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, il a souligné l'importance de la sauvegarde de cet outil harmonisé d'analyse de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle devenu l'instrument utilisé dans les 17 pays de l'espace Cilss, Cedeao et Uemoa.

Il a invité les parties prenantes à la rencontre de Dakar à s'investir davantage dans la collecte des données de qualité et à prendre activement part aux analyses tant sur le plan national qu'à celui des autres instances de validation et de publication des résultats.

Rappelons que les résultats des forums de prévisions agro-hydro-climatiques saisonnières pour la zone sahélienne de l'espace Cilss/Cedeao et dans les pays du Golfe de Guinée, livrés et diffusés, recommandent à plus de vigilance sur les risques de chocs que peuvent provoquer certains phénomènes agro-hydro-climatiques pendant cette période de soudure.

Les conclusions qui sortiront de cette rencontre de deux jours à Dakar, donneront un avis sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest.