Sénégal: Aly Male - «On n'a pas eu de réussite»

Après notre élimination du Mondial, suite à une défaite face à la Colombie, notre technicien, Aly Male, pense que l'équipe s'est bien comportée, seulement, il nous manquait de la réussite. Pour lui, il s'agissait d'un jour sans où rien n'a marché car on pouvait mettre au moins un but. Cependant, il propose de s'appuyer sur ce groupe pour viser la Can.

Malgré sa déception, le technicien Aly Male a analysé le match avec sérénité et discernement. Pour lui, il ne manquait pas grand-chose au Sénégal pour passer aux huitièmes de finale, à part la réussite devant le but adverse. «On n'a pas eu la réussite aujourd'hui, mais on a fait un bon match.

Nous avons tenu le match, mais les Dieux du football n'étaient pas avec nous. Il y avait de la place pour marquer au moins un but, mais on n'a pas exploité les opportunités qu'on avait.

On a contrôlé le match pour l'essentiel, mais malheureusement, on n'a pas eu la réussite des autres matchs pendant lesquels on marquait, au moins, un but», souligne Aly Male. Même en défense, le Sénégal a été solide pendant longtemps, sur le plan offensif, les Lions n'ont pas été très percutants avec des actions inachevées.

L'entraîneur de l'Etics/Mboro tente d'expliquer cela par une maladresse de nos attaquants, notamment avec les coups francs. «On n'a pas la eu la réussite qu'il fallait.

On n'a pas aussi bien géré les balles arrêtées et les occasions qu'on avait. Il nous manquait aussi la dernière passe, le dernier geste pour scorer, mais cela fait aussi partie du football. Il y a des jours sans où rien ne marche», reconnaît-il.

Par rapport à la tactique mise en place par l'entraîneur Aliou Cissé, notre interlocuteur la trouve bonne contrairement à certains avis. «On leur a posé beaucoup de problèmes. Les Colombiens étaient muselés en première période et ne s'approchaient même pas de notre gardien.

La tactique n'a pas été payante parce qu'on dit qu'on n'a pas marqué de but, mais je pense que ces joueurs et le coach sont à féliciter», dit-il.

Selon l'entraîneur qui a offert à Gorée un titre de champion du Sénégal, le Sénégal n'a pas été ridicule et peut s'honorer d'être la seule équipe africaine qui est à égalité de points avec le deuxième qualifié de son groupe en étant seulement sorti au fair-play, avec plus de cartons jaunes que le Japon.

Continuer avec Aliou Cissé

Sur les lenteurs d'Aliou Cissé pour opérer un changement et sur sa capacité d'adaptation en fonction de la tactique de l'adversaire, notre consultant défend le coach national.

Pour lui, «Aliou Cissé est à féliciter parce qu'il a tenu tête à de grands entraîneurs et il a fait un bon parcours. Il ne faut pas que les gens oublient que sur plusieurs rencontres en compétitions officielles, Aliou n'a perdu que trois matchs. Il est à féliciter. Il doit continuer avec l'équipe à mon avis», réaffirme le technicien.

Après cette élimination et la déception des joueurs et de toute la population, Aly Male demande de ne pas baisser les bras et de continuer à construire en vue des prochaines échéances. Il est d'avis que la Coupe d'Afrique des nations (Can) doit être notre sur-priorité, et on doit tout faire pour la remporter car on a vu une grande équipe du Sénégal.

Objectif, remporter une Can

«Pensons à la Can. C'est ce qui est primordial pour nous. Si on est éliminé et qu'après, on remporte la Can c'est mieux pour le Sénégal», lance-t-il. Celui-ci demande de regarder ce qui n'a pas marché pour se rectifier la prochaine fois. «Il faut qu'on soit plus réaliste et que sur certaines occasions qu'on soit tueur.

A un moment donné, il fallait marquer et tuer le match, c'est ce qui nous a manqué aujourd'hui. Les Colombiens n'avaient pas beaucoup d'occasions, mais ils ont marqué sur une occasion avec notre erreur de marquage», a analysé l'entraîneur.

Par rapport à la prestation de Sadio Mané qui est souvent pointé du doigt pour son manque de rendement vu son rang, Aly Male conseille aux Sénégalais d'être plus indulgents avec ce joueur qui a fait un bon parcours.

«Sadio Mané, ce n'est pas Cristiano Ronaldo ni Messi. Il ne faut que les Sénégalais l'attendent à ce niveau. Il a fait une saison époustouflante et a fait un Mondial correct. Il faut le supporter car d'autres grands joueurs ont déçu au Mondial», tempère-t-il.