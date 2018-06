Afrique de l'Ouest: Commerce illicite en zone CEDEAO - La Cnes milite pour une coalition régionale forte

Il est d'avis qu'il faut une coalition forte pour des économies fortes et que si nous voulons faire appel aux investisseurs, nous devons lutter contre le commerce illicite. La Cnes a décidé de maintenir la dynamique et de porter le message partout.

La conférence de haut niveau de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes) ouverte mardi et portant sur «Commerce illicite dans la zone Cedeao : enjeux et perspectives», a pris fin hier, avec comme recommandation, la mise en place d'une coalition régionale. Cette rencontre de deux jours a réuni près de 75 participants venus du Sénégal, de la Côte d'ivoire, du Burkina, du Mali et du Nigéria.

