Entre autres points, la position du Conseil est attendu sur des dossiers relatifs à l'aviation civile. Il s'agit du projet de Règlement portant statuts, organisation et fonctionnement de l'Agence Communautaire de Supervision de la Sécurité et de la Sûreté de l'Aviation Civile (ACSAC).

A cela s'ajoutent l'évolution de la balance des paiements et de la position extérieure globale régionales au titre de l'année 2016 et le Rapport annuel des Cellules Nationales de Traitement des Informations Financières (CENTIF) au titre de l'année 2017.

D'après M. Ba, ce document servira de base à leurs discussions sur l'état des lieux et les perspectives économiques et financières de l'Union, en vue de pendre, le cas échéant, les décisions nécessaires à une croissance inclusive dans la Zone.

Copyright © 2018 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.