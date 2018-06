Mali: Cheick Keita - Le Malien débarque en Belgique

Cheick Keita quitte l'Angleterre pour la Belgique. Le joueur va évoluer la saison prochaine en Jupiler Pro League. En effet, la KAS Eupen vient d'annoncer la signature de Cheick Keita.

Ce latéral gauche de 22 ans était prêté à Bologne cette saison où il a joué 3 petits matches de Serie A. Le Malien appartenait à Birmingham, mais il a maintenant trouvé un accord avec Eupen.

Cheick Keita, née le 16 avril 1996 à Paris, a été formé à l'AS Monaco. De l'équipe U19 du club du Rocher, il a d'abord rejoint l'équipe italienne de deuxième division Virtus Entella, puis Birmingham City.

L'été dernier, le club anglais a prêté le jeune malien au club italien de première division FC Bologne. Le joueur formé à Monaco est un gaucher de 1,80 mètre et c'est un joueur très rapide et techniquement fort. Il peut aussi bien jouer sur le côté gauche défensif qu'au milieu de terrain gauche.

Le directeur général de la KAS Christoph Henkel, se réjouit de l'arrivée de ce joueur venant en droite ligne du Calcio. « Cheick Keita est un défenseur très athlétique qui peut aussi se tourner vers l'avant.

Il aidera à rendre notre jeu plus sûr et plus rapide et représente un renfort supplémentaire pour la KAS Eupen. Nous sommes ravis que Cheick Keita ait choisi notre club et nous lui souhaitons, au nom de l'équipe et du club, la bienvenue ! »