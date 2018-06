Mali: Climat des affaires - Le Premier ministre Soumeylou B. Maïga rassure le MEDEF

Par ailleurs, le Premier ministre malien a rappelé toutes les opportunités de partenariat mais aussi de développement économique ainsi que la vision macro économique de notre pays et la volonté des autorités d'aller à la concrétisation des actions et engagements dans le domaine économique.

On notait la présence de 55 entreprises françaises et une quinzaine d'opérateurs économiques maliens. Ces hommes d'affaires ont largement discuté des fenêtres de développement de partenariats économiques dans les deux sens. En effet, le doute a été levé pour les opérateurs économiques français. Car, ils avaient des appréhensions diffuses sur le climat des affaires dans notre pays.

Mettant à profit la rencontre entre opérateurs économiques maliens et français à Paris, le Premier ministre a su lever le doute sur les risques liés aux opportunités d'investir au Mali. Soumeylou Boubèye Maïga a expliqué que notre pays offre, aujourd'hui, de solides et bonnes garanties, en termes de climat des affaires.

