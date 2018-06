Mali: Gestion intégrée des ressources en eau - Identifier les objectifs du PCA-GIRE à l'horizon 2020

C'est un des points que les participants ont débattu lors de l'atelier de réorientation du programme conjoint d'appui à la gestion intégrée des ressources en eau (PCA-GIRE). Les travaux ont pris fin hier à Bamako.

Trois jours durant, les acteurs du secteur et les partenaires techniques et financiers intervenant dans la GIRE se sont penchés sur des théories du changement pour une meilleure gestion des ressources en eau.

On a noté les points suivants : identifier les objectifs du PCA-GIRE à l'horizon 2020 sur la base des résultats de l'évaluation à mi-parcours et des besoins et réalités des acteurs de la GIRE au Mali et en Guinée ;

échanger pour identifier les résultats intermédiaires du programme ; identifier les activités pertinentes sur la base des résultats ; montrer les liens de causalité et examiner les hypothèses.

Sans être un atelier de plus, sa tenue parait nécessaire, selon les organisateurs. Pour la coordinatrice du PCA-GIRE et représentante de la direction nationale de l'hydraulique, Cissé Niuma Coulibaly, après deux ans et demi de mise en œuvre du Programme conjoint d'appui à la gestion intégrée des ressources en Eau, les acteurs dudit programme ont commandité une évaluation indépendante à mi-parcours du programme. Il s'agit de réorienter le PCA-GIRE afin de disposer d'un nouveau programme répondant au mieux aux besoins et réalités de l'ensemble des parties impliquées avec un accent mis sur les aspects politiques, institutionnels et techniques.

Pour sa part, le représentant de l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas à l'occasion de l'ouverture de l'atelier, a insisté sur la nécessité d'approfondir les théories du changement. Selon lui, cela doit être opéré sur la base pour des résultats efficients dans les planifications pour une meilleure gestion des ressources en eau.

S'exprimant à ce sujet, le conseiller technique du ministère de l'Energie et de l'Eau, Navon Cissé, a rappelé l'engagement de son département dans cette dynamique de réorientation du PCA-GIRE. Avant de souligner toute l'importance des ressources en eau dans le développement et la croissance humaine et économique du pays.