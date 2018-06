Mali: BNDA - Le défi de renforcer ses fonds propres pour plus d'activités

C'est ce qu'entend relever la direction générale de la Banque nationale de développement agricole (BNDA). Pour ce faire, la banque verte continue à chercher les ressources. Le directeur général de la BNDA, Souleymane Waïgalo, mise sur la collecte des dépôts.

Dans sa démarche, Souleymane Waïgalo insiste sur la nécessité d'être plus proche de la clientèle. « Nous mettons l'accent sur cela parce que de plus en plus nous essayons d'aller vers les clients afin d'augmenter cette activité, qui est vraiment la principale activité bancaire », explique-t-il.

For préoccupé, le directeur général de la BNDA invite plus de Maliens à venir ouvrir des comptes, à venir déposer l'argent au niveau de la BNDA. « Parce que c'est avec cet argent que nous pouvons encore multiplier nos activités, nos efforts et nous déployer encore à l'intérieur de ce vaste territoire », avance-t-il.

Par ailleurs, il fait savoir qu'au vu de sa structure financière, la BNDA a des fonds propres consistants. « Aujourd'hui, nous avons presque 70 milliards F CFA de fonds propres.

Mais, nous prenons la nouvelle règlementation et les nouvelles instructions, il y a encore de nouvelles règles qui ont été mises en place pour encore sécuriser davantage les déposants. Ce qui fait que la BNDA doit encore à renforcer ses fonds propres pour plus d'activités », souligne-t-il.

Aussi, Souleymane Waïgalo indique que chaque année, la BNDA procède à une augmentation de capital. «Parce que les actionnaires laissent 50 % des résultats pour renforcer les fonds propres de la banque. Cela a toujours été le cas », dit-il.

« Mais, il va falloir que nous poursuivions la collecte des dépôts auprès des clients ; aller ensuite chercher des partenaires pour mobiliser également les lignes de crédits », suggère-t-il. Avant de compter sur la disponibilité de leurs actionnaires pour renforcer les fonds propres de la BNDA.