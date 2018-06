Tunisie: De nouvelles mesures dès la prochaine rentrée scolaire

Contacté par La Presse pour apporter à ses lecteurs de plus amples éclairages sur cette annonce faite par le ministre de l'Education, Hatem Ben Salem, qui a appelé, également, les parties concernées à reprendre le dialogue pour avancer dans la mise en route de la réforme de l'éducation, les services concernés du ministère de l'Education ont fait savoir que les intentions sont là mais qu'il n'y a encore rien d'officiel.

Du côté de la Fédération générale de l'enseignement de base, les choses vont plus vite et sont plus claires. Un communiqué a été publié sur sa page facebook, le 24 courant, rendant compte d'une réunion de travail, tenue le 11 courant au siège du ministère entre la commission de la réforme de l'éducation relevant du ministère et la Fédération générale de l'enseignement de base, relevant de l'Ugtt. A l'ordre du jour de la réunion, les questions en suspens inscrites dans la réforme que le ministre de l'Education a évoquées, et qui ont été indiquées dans le communiqué de la fédération.

Les nouveautés jusqu'à 2020

La mesure la plus attendue est sans doute le retour au système trimestriel, tant revendiqué par les parents, les élèves et le cadre éducatif. Ainsi, l'année scolaire se déroulera en 31 semaines, à savoir 186 jours répartis comme suit : le 1er trimestre comportera 6 semaines de cours et une semaine de vacances, puis 6 semaines de cours et deux semaines de vacances. Le second trimestre : 5 semaines de cours et une semaine de vacances puis 5 semaines de cours et deux de vacances. Quant au 3e trimestre, il comportera 4 semaines de cours et une semaine de vacances puis 5 semaines de cours. Les deux parties se sont également entendues sur le nombre d'heures de cours qui ne dépassera pas les 25 heures sur 5 jours et ce, selon les disponibilités des écoles.

Quant à l'enseignement des langues étrangères, le français sera introduit à partir de la 2e année primaire (2 heures par semaine) et l'anglais à partir de la 4e année (1 heure).

Pour l'année scolaire 2018-2019, l'allègement des heures de cours se fera comme suit : deux heures de cours seront réduites pour les élèves de la 1ère année primaire et le nombre d'heures pour les élèves de la 3e année sera réduit à 28 heures par semaine. Aucun changement ne sera apporté pour les autres niveaux des classes primaires.

Cette réforme va entraîner d'autres changements qui seront en vigueur à partir de l'année scolaire 2019-2020. Elle réduira les heures de cours des matières scientifiques en faveur des langues étrangères, l'anglais principalement. Ainsi, une heure de sciences naturelles sera remplacée par un cours d'anglais pour la 4e année. Toutes ces mesures font encore l'objet de discussions et ne seront pas toutes appliquées à partir de la prochaine année scolaire.

Le secteur éducatif a connu de grandes perturbations ayant atteint leur paroxysme avec les grèves successives des enseignants ces dernières années. Devant cette crise de l'enseignement public, beaucoup de parents décident d'opter pour l'enseignement privé. Devant l'urgence de sauver l'école pblique, il est important d'accélérer ce processus réformateur et de le mettre en œuvre, loin des tractations et des bras de fer entre gouvernement et syndicats.