Tunisie: Constat alarmant

Ce constat est alarmant et ne laisse personne indifférent. De même, la conférence-débat, organisée suite à la publication, en Tunisie, de ce rapport avait déjà donné du grain à moudre. Ses résultats et les défis qu'il a posés ont interpellé professionnels, hommes des médias, universitaires et société civile.

Pour eux, il peut servir de « guide précieux pour avancer dans cette voie». Chacun des intervenants a, d'ailleurs, livré ses pensées à ce sujet. Le président de la Haica, M. Nouri Lajmi croit avoir besoin de ce rapport pour décrire cette situation si complexe et qui prête à des pistes de réflexion. L'Unesco, dit-il, n'a cessé, depuis 1991, d'accorder son soutien pour l'indépendance et la liberté d'expression. « Ce rapport est le résultat d'un travail qui demande énormément de temps, d'énergie et d'argent», déclare-t-il en conclusion. Mme Hamida El Bour, directrice de l'Ipsi, l'a qualifié d'intéressant, il se base sur une approche académique méthodique. Elle a proposé l'introduction de « la sécurité des journalistes » comme filière d'enseignement, du fait que les cas d'atteinte et d'agression à leur encontre ne sont plus à démontrer. «Ce rapport servira de document de référence en la matière», juge-t-elle. Mais, celui-ci suffira-t-il à faire bouger les lignes?

Indépendance, dites-vous !

Sur le plan pratique, ce rapport, de l'avis de M. Néji Bghouri, président du Snjt, n'a pas approfondi les investigations. Où en est l'indépendance des médias ?, s'interroge-t-il. Et la sécurité des journalistes pose aussi problème. «En Egypte comme en Turquie, la séquestration des journalistes demeure, hélas, une monnaie courante», déplore-t-il. Pour le député nahdhaoui, M. Naoufel Jammeli, qui se charge de la Commission droits et libertés à l'ARP, l'indépendance des médias n'est qu'une chimère. «Je ne pense pas que le vrai débat soit d'aller chercher cette indépendance. L'essentiel consiste, plutôt, à y mettre des garde-fous». En première lecture, le rapport de l'Unesco se veut, alors, une radioscopie d'une profession journalistique mal en point. Au second degré, le but étant de s'en inspirer à bon escient, à même de s'approprier ses résultats et recommandations pour renforcer des cadres nationaux propices à la liberté d'expression, d'information et à l'indépendance des médias. Que pense-t-on du contexte local et comment l'améliorer ? Bochra Belhaj Hmida, députée et modératrice du 2ème panel, a tenté d'écouter tous les sons de cloche sur ce que devient la presse en Tunisie post-révolution.

Qu'en est-il du cas tunisien ? Grande confusion et opacité dans l'application de la loi, ainsi réplique le professeur universitaire à l'Ipsi, M. Arbi Chouikha, auteur de l'ouvrage «La difficile transformation des médias». L'homme a brossé un portrait d'un secteur tristement en panne de réformes et de stratégie. Cela est dû, selon lui, à l'absence de toute autorité. Autre question lancinante qu'il a tenu à se poser : Sept ans après la révolution, les lois et tous les dispositifs juridiques mis en place ont-ils provoqué la réforme médiatique nécessaire? Et d'ajouter que l'émergence d'une nouvelle politique sectorielle a fait défaut. Soit, des entreprises de presse, des radios et des chaînes Tv dont les sources de financement ne sont plus transparentes. De même, les ex- médias du gouvernement ne se voient pas sortir du giron du pouvoir. Paradoxalement, l'orateur semble avoir oublié « l'interventionnisme » de l'Etat qui pesait sur l'évolution du secteur. «Son rôle régulateur a été, quelque part, étouffé », regrette-t-il. Et de conclure que la volonté de réforme ne peut émaner que de l'Etat. Ce qui, à ses dires, pourrait reconquérir la confiance. Mme Belhaj Hmida ne l'entend pas de cette oreille. Elle s'est focalisée plutôt sur la force de la société civile et son militantisme pour désamorcer la crise des médias.

Médias et politiques, une liaison dangereuse ?

M. Nouri est revenu sur la philosophie de l'instance de régulation de l'audiovisuel qu'est la Haica, laquelle doit garantir l'accès aux médias. Elle doit également être mise à l'abri des influences. Aussi faut-il accorder nos violons ? Il faut, préconise-t-il, que les députés se libèrent du diktat des partis. Bghouri l'a bien dit, clairement : «On ne peut guère isoler les médias du contexte politique où ils évoluent». Autant dire, politiques et médias entretiennent encore des liaisons dangereuses, sur fond d'abus et de corruption. Il a cité, en filigrane, «Nessma tv» et «Al Hiwar Ettounsi», deux chaînes accusées d'avoir manipulé l'opinion publique. Même s'il y a eu des tentatives de réforme, elles ne sont jamais allées au fond des choses. C'est pourquoi, argue-t-il, nos médias ne disposent vraiment pas d'une charte éthique ni professionnelle. On dénonce, de surcroît, une certaine défaillance juridique: difficulté d'accès à l'information, alors qu'on se réjouit déjà d'un droit là-dessus. A ce titre, les «barons» du secteur ne font toujours pas la loi. La journaliste à la TAP, Mouna Mtibaâ, a évoqué cette inversion des tendances qui caractérise les médias d'aujourd'hui, ni libres ni indépendants. Quant à la protection des journalistes, elle demeure un slogan creux.