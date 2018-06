Libye: « La Tunisie est prête à mettre tous ses moyens à la disposition de la Libye »

Il a indiqué que la visite à Tobrouk fait partie des efforts diplomatiques et s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle tunisienne du 20 février 2017 qui rend compte aux protagonistes libyens de la teneur de la réunion tripartite à Alger, le 21 mai 2018, des ministres des Affaires étrangères de Tunisie, Algérie et Egypte, de la mise en œuvre de la feuille de route des Nations unies du 20 décembre 2017, entérinée par le Conseil du sécurité le 10 octobre de la même année et qui stipule un amendement de l'accord politique, l'organisation d'une conférence de réconciliation nationale, l'adoption d'une constitution et d'une loi électorale ainsi que le déroulement d'élections présidentielle et législatives.

Jhinaoui a précisé d'autre part que le président de la Chambre des députés libyens a réitéré son engagement à respecter l'accord conclu sur les dates de déroulement du référendum sur la nouvelle Constitution et l'organisation des élections présidentielle et législatives.

Le chef de la diplomatie tunisienne a déclaré à la presse au terme d'un entretien mardi à Tobrouk avec le président de la Chambre des députés libyens, Aguila Salah, que «les différents protagonistes libyens doivent être conscients de la sensibilité du moment et œuvrer à faire sortir leur pays des crises, notamment économiques et sécuritaires».

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.