La JST sera privée de Mbemba Bokoy et de Kilebe Mbama lors du match contre Patronage Sainte-Anne. Reagan Mouanga et Franck Oba manqueront le match de Tongo contre La Mancha. Rodolphe Moukassa de l'Interclub est suspendu pour le match contre la Jeunesse sportive de Poto-Poto. Enfin, Germain Ibouanga, kinésithérapeute de V Club Mokanda, est suspendu pour deux matches après avoir été expulsé du banc de touche pour comportement antisportif à l'endroit du premier arbitre assistant lors du match contre l'AC Léopards.

Les Diables noirs affronteront, le 1er juillet, au stade Alphonse-Massamba-Débat, l'Athlétic club Léopards. Comme lors de la manche aller, Prestige Mboungou sera suspendu et manquera aussi le match de son équipe contre La Mancha, dans le cadre de la 19e journée. L'AS Otoho sera privée de son buteur, Bersyl Obassi, lors de la réception de V Club Mokanda. Karlyns Ganckwa, le joueur de Patronage Sainte-Anne, manquera, quant à lui, le match face à la Jeunesse sportive de Talangaï (JST). Le défenseur du FC Kondzo, Hugues Boris Tarantsa, ne jouera non plus le match opposant son équipe à SMO. Bellany Osséré de Nico-Nicoyé a écopé de deux matches de suspension pour jeu dangereux. Il manquera respectivement le match contre l'AS Cheminots et celui face à Tongo FC.

Son joueur, Claude Mboungou Lessita, a été suspendu pour quatre matches pour pratique fétichiste au cours de la rencontre qui opposait SMO à l'Interclub, sanctionnée par un nul d'un but partout. Pour les mêmes raisons, le joueur de Tongo FC, Mambandzoulou, manquera les quatre prochains matches de son équipe qui n'a, d'ailleurs, pas échappé à la sanction de deux mille francs CFA. La commission encaissera en tout six cent mille francs CFA pour les pratiques fétichistes.

La Commission d'organisation des compétitions nationales de la Fédération congolaise de football encaissera la somme de six cent mille francs CFA de la part des dirigeants et joueurs des trois clubs, reconnus principaux acteurs des pratiques fétichistes.

