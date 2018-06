Congo-Brazzaville: Journée internationale de la veuve - La ministre de la Promotion de la femme apporte un appui multiforme à un collectif des veuves

En présence de son collègue de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, et devant quelques autorités civiles et militaires, Ines Nefer Ingani a offert un don en nature et en espèce aux femmes des éléments disparus des Forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale.

La ministre en charge de la Promotion de la femme a posé son acte, le 27 juin, au Cercle mess des officiers de Brazzaville. Le don était composé, pour la catégorie coiffure, de casques à vapeur, de tondeuses, etc. Pour la catégorie couture, de machines à coudre; pour les sans-emploi, d'une enveloppe de deux cent mille francs CFA, et enfin, pour celles qui ont opté pour le maraîchage, d'un terrain de 25 ha.

Offrant son don, la ministre de la Promotion de la femme a indiqué, dans un discours de circonstance, qu'en absence des statistiques des chercheurs concernant la situation des veuves, ces dernières et leurs enfants sont victimes de la maltraitance qui représente une des plus graves violations des droits de l'homme et constitue l'un des principaux obstacles au développement. « Après le décès de leurs conjoints, des veuves dans le monde vivent dans une pauvreté extrême, subissent souvent l'ostracisme, la violence et la privation des droits successoraux perpétrées par les proches de leurs conjoints », a-t-elle renchéri.

Pour sa part, le commissaire chef de 1ère classe, directeur général de l'administration et des finances du ministère de la Défense nationale, Eugène Alain Yves Aignan Mpara, a rappelé à cette occasion l'engagement du département à ne pas oublier le prix en vies humaines payé par leurs valeureux soldats dans l'accomplissement de leurs missions. « Pour notre part, les dispositions administratives ont été prises au niveau du ministère de la Défense nationale pour assurer aux veuves et orphelins, un cadre d'accompagnement social », a-t-il assuré.

Cette cérémonie a donné également lieu à une communication faite par la directrice générale du Centre de recherche d'information et de documentation sur la femme, Virginie N'dessabeka, sur le thème « Les droits des veuves ». Elle a défini ce que sont ces droits et ce qu'est une veuve, passant aussi en revue les nouvelles formes de violence que subissent les veuves avant d'achever son exposé par la définition de l'orphelin. Sur un ton plein d'espoir, Virginie N'dessabeka a annoncé que les pouvoirs publics « ne cesseront de mener des campagnes pour que de moins en moins de femmes qui sont dans des situations de pré-mariage ou de mariage coutumier soient régularisées par des mariages officiels par la suite ».

La manifestation a pris fin dans une ambiance festive autour d'un cocktail partagé en toute convivialité.