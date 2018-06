Ile Maurice: Secteur cannier - Les planteurs ont dix jours pour présenter un mémoire

À l'issue de la réunion, le Premier ministre a indiqué qu'il y a urgence et qu'il y a beaucoup de travail à faire. «J'avais rencontré les acteurs du secteur sucrier et les syndicalistes auparavant. Nous devons travailler rapidement. Il n'y a pas de temps à perdre. J'ai écouté les suggestions des planteurs. D'autres rencontres sont aussi prévues par la suite. Il faut trouver des solutions où chacun sortira gagnant.»

La réunion, qui s'est tenue au bureau du Premier ministre, a duré un peu plus d'une heure. Le ministre de l'Agro-industrie, Mahen Seeruttun, le secrétaire financier Dev Manraj, et le Senior Advisor Ken Arian étaient aussi présents.

Satisfaction et optimisme. Ce sont les sentiments qui se dégagent après la rencontre entre l'association des planteurs de l'industrie cannière et le Premier ministre, ce jeudi 28 juin.

