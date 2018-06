Tunisie: L'augmentation du SMIG sera annoncée le 6 juillet prochain(Tabboubi)

Le Chef du gouvernement, Youssef Chahed a affirmé, à l'ouverture de cette séance, que le gouvernement partage avec la centrale syndicale le souci de renforcer les acquis sociaux réalisés depuis l'indépendance et s'emploie, malgré la situation difficile des finances publiques et la situation économique critique, à promouvoir ces acquis.

Les négociations dans la fonction publique et le secteur public ont démarré, aujourd'hui, lors d'une séance au palais du gouvernement à la Kasbah entre les représentants de l'UGTT et du gouvernement.

Concernant les retraités relevant de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, le responsable syndical a annoncé qu'un problème juridique sera résolu au cours de la semaine prochaine au plus tard afin de leur attribuer leurs dus.

Taboubi qui s'exprimait à l'issue d'une séance de travail tenue au siège du palais du gouvernement à la Kasbah et consacrée au démarrage des négociations sociales, a ajouté que la réunion vise, notamment, l'activation du dialogue social, conformément à l'accord conclu le 27 novembre 2017 relatif au travail précaire, aux ouvriers des chantiers, à l'enseignement pour adultes et aux fichés par la police.

