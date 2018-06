Algérie: JM-2018/6e journée - La boxe et l'athlétisme se distinguent, en attendant des médailles

- L'athlétisme et la boxe ont été la seule satisfaction de la participation algérienne, lors de la 6e journée des Jeux méditerranéens de Tarragone en Espagne, disputée mercredi.

En athlétisme, Abdelmalek Lahoulou et Saber Boukemouche se sont qualifiés pour la finale du 400m/haies, à l'issue des demi-finales, disputées au stade de Campclar.

Engagé dans la seconde série, Lahoulou a franchi la ligne d'arrivée en 3e position en 50.54, derrière le vainqueur français Ludvy Vaillant (50.02) et le Tunisien Zied Azizi (50.36).

Par contre, dans la 1re série, Boukemouche s'est qualifié aux temps, après s'être classé en 5e position en 50.64. Le vainqueur de la série, le Turc Escobar Yasmani a couru la course en 50.07.

Les trois premiers des deux séries, plus les deux meilleurs chronos passent en finale, prévue, vendredi à 19.05 (heure algérienne).

"Je suis content de ma course. J'ai assuré la qualification en finale qui sera une toute autre course. J'espère que moi et Boukemouche parviendront à décrocher au moins une médaille", a déclaré Lahoulou.

Dans l'épreuve du 100m, l'Algérien Mohamed Hammoudi a assuré sa place en finale, après avoir réussi une 2e place, dans la 3e série, en 10.72. La première place a été remportée par le Turc Emre Zafer Barnes en 10.56. La finale aura lieu, jeudi à 20h15.

"Je suis content de cette qualification, d'autant plus que je reviens de blessure. Je suis encore loin de mon meilleur chrono (ndlr: 10.37, réalisé en mai 2018 à Constantine) que j'espère égaler en finale", a indiqué le sprinteur.

De son côté, Yasser Mohamed Triki a réussi à se qualifier pour la finale de la Longueur, en réalisant le 7e saut qualificatif avec 7.54m. Le premier sauteur au classement a fait un bond de 7.90m. La finale aura lieu le 30 juin.

En finale du 3000m steeple, Hicham Bouchicha s'est contenté d'une 7e position, couvrant la distance en 8:40.43. Le titre de la spécialité est revenu au Marocain Soufiane El-Bakkali (8:20.97), médaillé d'argent des derniers Mondiaux de Londres 2017.

En boxe, le porte drapeau algérien aux 18es JM, Réda Benbaziz s'est qualifié pour les demi-finales des -60kg, en battant l'Italien Francesco (4-1) . Il affrontera, vendredi, pour une place en finale, le Turc Dogan Hakan, vainqueur du Marocain Driss Khallouk (4-1).

Par contre, Oussama Mordjane a été éliminé en quart de finale des -52kg, par l'Italien Fabrizio Cappai (4-1). De même qu'Azouz Boudia battu, au même stade, par le Syrien Ahmad Ghosoun (5-0).

La déception de la journée est venue, entres autres, des cinq judokas, entrés en lice, lors de la 1re journée consacrée à la discipline. Ils ont échoué, tous, au pied du podium, à salle de Cambrils Pavillon.

En messieurs, Houd Zourdani a été éliminé en repêchage pour le bronze des -66kg, par le Slovène Andraz Jereb. Avant ce match, l'Algérien avait battu l'Albanais Indrit Cullahaj, avant de perdre face au Marocain Imad Bassou en quart. Au repêchage, l'Algérien revient en compétition avec une victoire face au Syrien Mahfod Momen, également par Ippon.

Dans la catégorie des 60kg, Salim Rebahi a déçu dès son premier combat face au Marocain Issam Bassou, perdant le combat par ippon. Rebahi n'a même pas pu saisir la chance des repêchages pour un podium, devant le Français Jolan Florimont.

Chez les dames, Meriem Moussa a raté, elle aussi, l'occasion d'empocher une médaille de bronze chez les -52kg, après sa défaite face à l'Espagnole Isabel par ippon. Pourtant, l'entrée en lice de Moussa a été positive face à Badi Alda In Mi (Andore), avant d'être éliminée par la Turque Irem Korkmaz, en quart de finale.

Sa compatriote Hadjer Mecerem (48kg) s'est aussi contentée d'une 5e place, après avoir échouée au repêchage face à la Portugaise Diogo Joana.

Le même sort a été réservé à Yamina Halata chez les -57kg, qui a été battue pour le bronze, par la Marocaine Soumiya Iroui.

La chance n'a pas aussi souri aux athlètes de la lutte féminine, Kheira Chaema Yahiaoui (50kg) et Chamaa Aouissi (57kg) qui ont échoué, respectivement, face à Goria Gori Aintzane (Espagne) et Rainero Carola (Italie) sur un score identique (8-0).

En haltérophilie, Bouchra Fatma Hirech, dernière athlète en lice, a terminé son concours en 7e position à l'arraché (80kg) et à l'épaulé-jeté (100kg).

Le tennisman, Mohamed Nazim Makhlouf a failli créer la surprise devant Lucas Catarina (Mon), perdant sur le score de 1-2 (3-6, 7-5 et 6-7).

De son côté, le pongiste Sami Khrouf n'a pas pu passer aux quarts de finale du simple, après deux défaites, dans le groupe J, face au Français Robinot François (0-4) et au Slovène Darko Jorgic (4-0), contre un succès par forfait devant le Turc Li Ahmet.

Les cyclistes algériens, eux aussi, n'ont pas pu résister à la chaleur de la ville de Tarragone, lors de la course sur route. Cinq des huit cyclistes engagés ont abandonné la compétition en cours de route. Il s'agit d'Ismail Mdjahed, Abderaouf Bengayou, Mansouri Abderahmane, Islam et Oussama.

Par contre, Youcef Reguigui et Yacine Mansouri ont franchi la ligne d'arrivée en même temps (4 :03.13). La médaille d'or de la course est revenue à l'Italien Duranti Jajel en 3:43.50.

Dans l'épreuve de la planche à voile, les deux concurrents algériens, Hamza Bouras et Meriem Djouher Rezouani, occupent respectivement, la dernière et la 10e place après la huitième course.

En sport collectif, l'équipe nationale de handball a été éliminée par la Tunisie, en quart de finale, sur le score de 30-25 (mi-temps 14-12).

Après six journées, l'Algérie stagne avec un total de sept médailles (2 or, 3 argent, 2 bronze), occupant la 11e position. L'Italie domine les débats avec un total de 92 breloques (39 or, 29 argent et 27 bronze), devant la Turquie (20 or, 17 argent et 25 bronze) et l'Espagne (18 or, 29 argent, 26 bronze).