Algérie: Sommet des Smart City - Des entreprises se projettent dans la ville future

Le Sommet international des "Smart-cities" a entamé mercredi ses travaux de deux jours avec la participation de près de 4.000 participants nationaux et internationaux, et en présence du Premier ministre Ahmed Ouyahia.

En effet, la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) a entrepris la modernisation de ses infrastructures en optant pour des technologies innovantes dans la gestion intelligente de la production et de la distribution de l'eau ainsi que dans l'Assainissement, a indiqué Aissa Sofiane Azzizi, responsable auprès de l'entreprise.

Elle a expliqué que son entreprise intègre de nouvelles technologies comme l'internet des objets et le Cloud Data Center, ainsi que l'Intelligence artificielle, dans des plateformes unifiées afin de créer, pour les villes, "un véritable système nerveux grâce à l'investissement en recherche et développement".

Boris Joseph, directeur général de la banque Natixis Algérie, est intervenu quant à lui, sur le thème de "l'évolution du modèle bancaire à l'ère du digital". Il a indiqué que le digital "bouleverse" aujourd'hui le secteur économique et financier et les institutions financières, a-t-il dit, doivent s'adapter en permanence pour anticiper les attentes des clients notamment à l'ère de la numérisation.

