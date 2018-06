Algérie: JM-2018/Beach-volley - "Une occasion d'évaluer le niveau de nos équipes nationales" (Benseghier)

Tarragone (Espagne) — La Fédération algérienne de volley-ball veut évaluer la qualité du travail effectué depuis plusieurs mois par ses sélections de beach-volley, à l'occasion du tournoi des Jeux méditerranéens (JM) de Tarragone (Espagne), a indiqué le Directeur technique national (DTN) adjoint chargé du beach-volley, Lyamine Benseghier.

"Nous sommes en train de former des paires chez les U18 et U19 qui vont participé aux JM de Tarragonepour acquérir de l'expérience et les évaluer par rapport au niveau méditerranéen qui est très bon", a déclaré Lyamine Benseghier, jeudi à l'APS.

Pour le rendez-vous ibérique, le beach-volley algérien a engagé quatre paires dont deux féminines. La première paire, composée de Farouk Tizit et d'Ayoub Hamadeche, a déjà perdu, jeudi, son premier match de la poule D, contre les Espagnols Christian Gacia et Raul Mesa 2-0 (21-10 et 15-10). Elle affrontera en fin d'après-midi la paire slovène Tadej Bozenk - Danijel Pokersnik.

De son côté, le duo Laïd Boussaïd - Mohamed Souadi affrontera, dans le groupe F, son homologue turc Murat Giginoglu - Volgan Gogtepe.

Chez les dames, le duo Sonia Berkiouine - Louiza Bayou entamera la compétition également en fin d'après-midi et sera opposé, dans le groupe A, à la paire slovène Tjasa Jancar - Tjasa Kotnik. Cette poule regroupe aussi les paires italienne Gaia Traballi - Agata Zuccarelli et chypriote Manolia Konstantinou - Mariota Angelopoulo.

Leurs coéquipières Sonia Bounser et Kawthar M'henni en découdront, dans le groupe G, avec Claudia Puccinelli et Alice Gradini (Italie). Le groupe comprend aussi le duo espagnol Fernandez Amaranta - Angela Lobato et turc Selin Yurtsever - Ozsoy Gencyetek.

"Le plus important maintenant est d'offrir à nos différentes paires beaucoup de matchs d'application d'un niveau assez relevé, pour leur permettre de s'aguerrir davantage. En plus, nous favoriserons le travail collectif et en commun entre les garçons et les filles, afin d'améliorer la cohésion et la cohérence dans le jeu", a expliqué Benseghier.