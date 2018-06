Congo-Brazzaville: Développement - Investir dans la prospérité passe nécessairement par la qualité des ressources humaines

Les gouvernements désireux de booster leur croissance économique devrait moins investir dans les infrastructures et plus dans le capital humain. « Ils manifestent généralement beaucoup moins d'intérêt pour les investissements dans le capital humain que l'on peut définir comme la valeur totale de la santé, des aptitudes, des connaissances, de l'expérience et des habitudes d'une population », explique Jim Yong Kim. Selon lui, il s'agit ni plus ni moins d'une grave erreur dans la mesure où ces gouvernements fragilisent la compétitivité de leurs États respectifs. En effet, ce choix contribue davantage à retarder leur croissance dans un monde en pleine compétition. « Les économies ont besoin de toujours plus de main d'œuvre qualifiée pour maintenir cette croissance », a-t-il conseillé.

