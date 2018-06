Congo-Brazzaville: Education - L'ambassadeur du Venezuela s'entretient avec les apprenants de la langue espagnole

L'ambassade du Venezuela a voulu profiter de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à ce personnage, estimant que là où il se trouve, il désirerait que l'on se souvienne de lui avec joie et enthousiasme. « Votre persévérance, dans la création des clubs, nous semble une bonne idée ... Continuez ainsi, jeunes gens, comme les aigles à conquérir les hauteurs, en disant chaque jour "Oui je peux", devant tous les défis qui se présentent sur votre chemin et que cette première réunion soit le début de beaucoup d'autres encore que nous allons organiser, de sorte que nous puissions continuer à apprendre ensemble, en souriant à la vie pour nous avoir tant donné, et remercier Dieu pour toutes ces choses par lesquelles nous passons et nous vivons », a signifié l'ambassadeur, s'adresant aux apprenants.

Cette première rencontre, a poursuivi l'ambassadeur, rappelle également l'extraordinaire et immense être humain qu'a été Léandre Marthyns pour lequel l'héritage est impérissable. Léandre Marthyns, a-t-elle cité, disait : « Quand vous parlez, sortez vos mots de votre cœur et ça c'est vrai car c'est de l'abondance de votre cœur que votre bouche parle, c'est même biblique. »

La première rencontre qui s'inscrivait dans le cadre des cinq ans de l'atelier interculturel Hugo-Chavez-Fria a eu lieu le week-end dernier, au Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, en présence des représentants du ministère de l'Enseignement primaire et secondaire, des missions diplomatiques accréditées en République du Congo, et de la présidente de l'association Les Amis de Hugo Chavez, Eugénie M'ouatine Opou.

