Congo-Brazzaville: Fête de l'indépendance - Les Congolais de Bruxelles vont marcher le 30 juin

Les organisateurs de la marche exigent, par ailleurs, « qu'un arsenal des sanctions sévères et directes contre les dirigeants civils et/ou militaires congolais, y compris Joseph Kabila et sa famille biologique, soit préparé et prêt à être utilisé afin de dissuader toute personne susceptible de faire dérailler le processus électoral en cours ». Pendant ce temps, à Kinshasa, la Police nationale congolaise a dispersé, ce 28 juin, une manifestation de près de trois cents jeunes devant l'ambassade de la Belgique à Kinshasa. Ils réclamaient, sur fond d'agitation, les corps de Patrice Lumumba et de ses compagnons avant d'être interpellés par les forces de l'ordre.

Les Congolais qui vont battre le pavé ce 30 juin, en synergie avec les amis du Congo, sont déterminés à faire entendre avec fermeté leur voix en s'adressant notamment à l'Union européenne. Outre le fait qu'ils rejettent l'usage de la machine à voter, ils en appellent à la tenue des élections crédibles et inclusives sans Joseph Kabila. Pour eux, les élections crédibles veulent simplement dire « sans fichier corrompu, sans machine à tricher, sans exclusion des candidats, sans répression des manifestations démocratiques, sans report de date des élections et surtout sans M. Joseph Kabila ».

Qu'à cela ne tienne. Si au pays l'évènement est en instance d'être passé sous silence, tel n'est pas le cas dans l'ancienne métropole où l'engouement est perceptible dans le chef des Congolais résidant dans la capitale belge. Prenant la mesure de l'événement et comme pour marquer leur attachement au pays qui les a vu naître et avec lequel ils partagent un lien affectif très fort, les Congolais de Bruxelles ont décidé de marcher ce samedi. Au-devant de cette initiative, figure le mouvement citoyen « Les congolais debout » de l'opposant Sindika Dokolo qui pense, à travers cette manifestation, « marquer la fin de la présidence Kabila ».

