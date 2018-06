Congo-Brazzaville: Vie syndicale - La Fétrasseic exige au gouvernement la satisfaction de ses droits

Basile Ngoli a rappelé les activités réalisées conformément au cahier de charges de la fédération. Parmi celles-ci, figurent la participation de la fédération aux différentes négociations dans le cadre des plates-formes ministérielles et du Comité national du dialogue social avec la question du recrutement à la fonction publique, l'interpellation du gouvernement par le biais de la Confédération syndicale congolaise au sujet des retraités. « La Fétrasseic se réjouit donc de ce bilan tant soit peu positif et reste vigilante dans l'aboutissement du processus de l'amélioration du bien-être social de ses adhérents », a-t-il dit.

Les autres revendications portent sur la publication des textes de promotion; le recrutement et l'intégration des finalistes des écoles de formation, prestataires et bénévoles de l'enseignement, conformément à l'engagement pris par le gouvernement pour résorber le déficit en personnel enseignant; le paiement régulier des pensions des retraités adhérents de la Fétrasseic et autres travailleurs ainsi que l'harmonisation des textes d'intégration et le paiement des rappels de soldes d'activités. « Si les revendications ne trouvent pas de suite favorable avant le 15 septembre de l'année en cours, la fédération rendra le gouvernement seul responsable des conséquences qui en découleront », a déclaré Basile Ngoli.

La journée nationale de la Fédération des travailleurs de la science, des sports, de l'enseignement, de l'information et la culture (Fétrasseic) est placée sur le thème « Méditons sur le devenir de la Fétrasseic, notre syndicat, en ce moment de crise ». Dans son message pour la circonstance, la Fétrasseic demande au gouvernement la publication, sans conditions, des statuts particuliers des sous-secteurs qui la composent et la tenue des commissions d'avancement paritaires.

