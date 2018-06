Congo-Kinshasa: Education - Trente mille enfants du Kasaï vont retrouver le chemin de l'école

La salle des conférences de l'Unicef a servi de cadre, le 27 juin à Kinshasa, à la cérémonie de signature de l'accord de coopération Usaid-Ukai-Unicef pour répondre à la crise qui a touché le secteur de l'éducation dans la province.

Une subvention conjointe (Usaid-Ukaid), estimée à 8 535 000 dollars est allouée à l'Unicef, en vue d'assurer l'accès à une éducation de qualité à trente mille enfants affectés par la crise humanitaire au Kasaï. L'accord signé entre les trois institutions prévoit de construire, sur cinquante-neuf sites scolaires, trois cent cinquante-quatre salles de classe temporaires et semi-permanentes conformes aux normes nationales et comprenant des infrastructures d'hygiène et d'assainissement dans les provinces du Kasaï oriental et du Kasaï central. Les écoles ciblées seront également équipées en mobiliers scolaires et matériels didactiques.

Cet accord, a indiqué la directrice du bureau Education à l'Usaid/RDC, Natasha Marchen, prévoit aussi d'assurer un meilleur suivi et une supervision pédagogique de qualité du personnel enseignant, à travers la formation de cinq cent quarante-cinq enseignants (30% de femmes) sur la méthodologie centrée sur l'enfant, l'environnement sûr et protecteur, l'approche communautaire, l'éducation à la paix et le soutien psychosocial. En outre, la mise en œuvre du projet privilégiera l'implication communautaire. Cet accord, a-t-elle ajouté, s'inscrit dans le cadre du programme "Accélère! ", conjointement financé par l'Usaid et la Coopération britannique, en partenariat avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Il a pour but de soutenir les priorités du gouvernement dans le secteur de l'éducation et particulièrement l'enseignement primaire pour un montant de cent quatre-vingts millions de dollars américains sur cinq ans (2015-2020, dans les anciennes provinces du Katanga, Kasaï occidental, Kasaï oriental, Equateur, Sud-Kivu et Nord-Kivu.

Face à la crise humanitaire au Kasaï, le programme "Accélère !" », dans sa deuxième phase de mise en œuvre, accordera une attention particulière à l'éducation des enfants dans les situations d'urgence dans la région du Kasaï. Pour sa part, le chef de bureau de la coopération britannique, Robin Milton, a fait savoir que cette nouvelle intervention de ce programme démontre l'aspect innovant et flexible de leur approche de coopération avec l'Unicef. "C'est une approche qui prend en compte les circonstances extrêmes et les besoins des enfants", a-t-il déclaré. Il a souligné qu'avec ce nouveau soutien des coopérations américaine et britannique, des milliers d'enfants auront de nouveau accès à une éducation de qualité, gage d'un avenir meilleur.

Deuxième phase de la mise en œuvre du programme « Accélère ! »

Tout en remerciant, au nom de l'Unicef, les peuples américains et britanniques pour l'appui financier au profit des enfants touchés par la crise au Kasaï, le Dr Gianfranco Rotigliano, représentant de l'Unicef en RDC, a précisé que cet accord permettra de poursuivre, en situation d'urgence, la mise en œuvre du programme "Accélère! ". Il a poursuivi que le présent accord constitue la deuxième phase de mise en œuvre de ce programme, pour laquelle une attention particulière sera accordée à l'éducation des enfants dans les situations d'urgence dans les provinces du Kasaï central et du Kasaï oriental.

" Le partenariat que nous signons aujourd'hui répond à l'appel lancé par l'Unicef au mois de mai dernier, dans le cadre de la présentation de son rapport "Kasaï; les enfants, premières victimes de la crise". Il vient en appui à la stratégie de réponse de l'éducation et de la protection mise en place par l'Unicef au Kasaï". Cette agence onusienne, a-t-il dit, se réjouit de ce partenariat tripartite en appui au ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel qui confirme l'attachement de son institution à la scolarisation des enfants les plus vulnérables dans les provinces du Kasaï central et du Kasaï oriental. Pour lui, la réussite de ce partenariat contribuera non seulement à garantir l'accès à l'éducation des enfants, mais également à la consolidation de la paix.

La crise qui affecté la région du Kasaï depuis deux ans a impacté le secteur de l'éducation, en laissant de milliers d'enfants en dehors du système scolaire. Pendant cette crise, rappelle-t-on, de nombreuses infrastructures scolaires ont été détruites ou pillées, privant des milliers d'enfants de leur droit à l'éducation. Grâce à cet accord de collaboration signé entre l'Unicef, l'Usaid et la Coopération britannique (Ukaid), ces enfants pourront retrouver le chemin de l'école.