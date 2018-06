Congo-Brazzaville: Sécurité alimentaire - MJDD se lance dans les activités agricoles

Pour venir à bout de cette situation, le MJDD a mis en place une politique d'assistance pour faciliter les habitants de N'djili et des environs à se procurer ces produits sans difficultés, en les obtenant à moindre coût ou à crédit. Selon le président Aristote Kitumbu Kamwenge, outre les activités agricoles qui donnent déjà des fruits, son mouvement est engagé également dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, de la culture et art. Le MJDD, a-t-il indiqué, veut lutter contre les antivaleurs, contribuer à l'assainissement de l'environnement, former les jeunes dans l'apprentissage des métiers, à la participation citoyenne, au développement,etc.

L'amélioration des conditions de vie de la population congolaise passe également par la promotion de la sécurité alimentaire. Ayant compris cette nécessité, les membres du Mouvement des jeunes pour le développement durable (MJDD) cultivent le maïs, les arachides, les légumes, les tomates et autres produits de première nécessité. Ces activités ont été menées au lendemain de la création de cette organisation non gouvernementale, après avoir constaté que la plupart des familles de la commune de Masina ont un faible revenu ne permettant pas de nouer les deux bouts du mois. Conséquence, beaucoup d'enfants souffrent de la malnutrition.

