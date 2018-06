Algérie: L'OIM salue les efforts de l'Algérie en matière de prise en charge des migrants

Il a souligné dans ce contexte l'importance de cette conférence pour "voir plus clair" le travail accompli par les autorités algériennes, et qui devra permettre de mieux collaborer entre l'OIM et le Haut commissariat aux réfugiés (HCR).

Il a mis en avant, à cette occasion, "les efforts déployés par l'Algérie notamment au niveau de ses frontières partagées avec les pays du Sahel et son engagement très fort et permanent en faveur des populations en détresse".

- Le représentant de l'Organisation internationale de migration en Algérie (OIM), Pascal Reyntjens, a salué mercredi à Alger les efforts et le travail des autorités algériennes associés au Croissant Rouge algérien (CRA) pour le soutien et la prise en charge des migrants se trouvant sur son territoire.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.