Algérie: Des experts étrangers exposent leurs expériences en matière de villes intelligentes

Alger — Des experts étrangers de différentes nationalités ont exposé mercredi à Alger, leurs expériences et expertises pratiques en matière de villes intelligentes, mettant en avant l'importance d'une ressource humaine qualifiée et dotée des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) pour la création de ce type de villes.

Les participants étrangers à cette conférence, organisée au Centre international des Conférences (CIC), Abdelatif Rehal, ont mis l'accent sur "l'importance de l'utilisation des nouvelles technologies dont la robotique et l'intelligence artificielle" dans la création de villes intelligentes, en comptant sur une ressource humaine qualifiée.

Rappelant que l'Algérie recèle d'importantes capacités humaines qualifiées dans le domaine des NTIC, plusieurs experts canadiens, américains, britanniques, italiens et d'autres ont appelé à "assurer les facilités nécessaires à la création de startups spécialisées dans la recherche de solutions intelligentes dans tous les domaines afin de contribuer à la création de villes intelligentes".

Pour sa part, un expert canadien a indiqué, dans ce sens, que les startups avaient réussi, en quelques années, à Toronto (Canada), à créer plusieurs postes d'emploi permanents, soulignant que les Etats Unis d'Amérique étaient classées première mondialement, en terme de nombre de startups réalisant un chiffre d'affaire de plus de 1 milliard de dollars, suivis par la Chine, l'Inde et l'Allemagne.

Plus de 120 startups aux USA, a-t-il ajouté, réalisent, chaque année, un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard de dollars, grâce à l'encouragement continu du secteur privé.

De son côté, l'expert Merouane Debbah (France) a mis l'accent sur la nécessité de développer des startups, afin de créer des villes intelligentes, à travers le renforcement du réseau internet pour garantir un haut débit indispensable au développement des solutions intelligentes.

Dans ce cadre, il a dit qu'accorder la priorité au secteur privé doté des nouvelles technologies, est à même d'accélérer la création de la ville intelligente.

Pour sa part, Riad Hartani, expert international en intelligence informatique et conseiller du wali d'Alger pour le projet "Alger, ville intelligente", a indiqué que l'échange des expériences dans le domaine des startups, comme lors du sommet d'Alger, est à même d'accélérer la création de la ville intelligente.

Intervenant à l'occasion de la tenue de ce sommet, le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh avait affirmé que des mesures de facilitations seront prises pour la création de startups par des jeunes qualifiés et capables de créer des emplois.

Les jeunes entrepreneurs bénéficieront de facilitations pour accéder au monde des NTIC, à travers la coordination des efforts des entreprises publiques et privées et des startups, afin de réaliser le développement et le bien-être dans le cadre de l'économie numérique, a ajouté M. Zoukh.

L'encouragement de l'investissement dans le domaine de l'économie numérique est devenu "un impératif" pour actionner la machine du développement local et réaliser une ressource économique alternative aux hydrocarbures, a-t-il indiqué.

Pour développer les startups, il faut créer un climat technologique adéquat et encourager les jeunes diplômés des universités à inventer et à investir dans leur pays.

Les travaux du Sommet international des "Smart cities" (villes intelligentes) ont débuté, mercredi à Alger, avec la participation de près de 4000 participants nationaux et internationaux, et en présence du Premier ministre Ahmed Ouyahia et de plusieurs membres du gouvernement.