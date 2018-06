Algérie: Tamanrasset - Divers projets pour améliorer le cadre de vie dans les régions frontalières

- Diverses opérations de développement ont été retenues en faveur des régions frontalières relevant de la wilaya de Tamanrasset, pour répondre aux attentes de la population locale et contribuer à l'amélioration de son cadre de vie, a-t-on appris jeudi des services de la wilaya.

Inscrits au titre des programmes de développement de l'investissement, de soutien à la croissance économique et du fonds spécial de développement des régions du Sud, au profit des communes frontalières d'In-Guezzam et Tin-Zaouatine (400 km et 500 km du chef lieu de wilaya), ces projets sont appelés à booster l'action de développement dans ces régions et de contribuer à la création d'emplois.

La daïra de Tin-Zaouatine a ainsi enregistré la réception de six salles de cours, la finalisation d'études et de suivi de deux autres salles du cycle primaire, accompagnées d'un logement de fonction, dans la localité d'In-Ghessane, ainsi que la réception d'un projet de groupe scolaire, son raccordement aux divers réseaux, et la réalisation de deux salles de cours dans les localités de Toundert et In-Ghessane.

La commune s'est également vue accorder des projets d'amélioration de l'approvisionnement en eau potable et d'irrigation agricole, à la faveur de l'extension du réseau d'AEP aux différents quartiers la composant, la réhabilitation et l'extension du réseau d'assainissement et la réhabilitation de puits pastoraux.

A ces opérations s'ajoutent le lancement d'une opération de réhabilitation de la maison de jeunes de la localité de Toundert, la restauration du stade communal et le parachèvement d'une salle polyvalente, des projets que la population locale estime d'un grand apport à la dynamique de développement dans cette vaste région du grand Sud du pays, hormis le problème de l'axe routier Tin-Zaouatine/Tamanrasset dont la prise en charge est toujours attendue.

De larges espoirs sont fondés par la population locale sur le parachèvement des tronçons de cet axe névralgique de 500 km, pour le désenclavement des régions de cette commune et la promotion de leurs conditions de vie par, outre l'amélioration des services, l'acheminement des différents biens et marchandises, l'amélioration de la prise en charge médicale lors des évacuations de malades dans de bonnes conditions.

Un membre de l'Assemblée populaire de la wilaya de Tamanrasset, Boudjemâa Belaoui, habitant de cette commune, a indiqué que de larges perspectives sont fondées sur la modernisation de la route Tin-Zaouatine/Tamanrasset au regard de son impact positif sur le développement de la région, en plus de l'électrification de certains quartiers, réalisés depuis 2004, à l'instar des quartiers Tenessa et El-Wiam El-madani, et l'auberge de la ville en attente également de son électrification et équipement pour ouvrir ses portes.

Entre-autres attentes formulées par la population locale, cet élu a évoqué la suggestion d'ouverture d'antennes des entreprises Sonelgaz et Algérie-Télécom, afin d'améliorer les prestations offertes à leurs clients dans la région.

Plus d'une vingtaine de projet en cours à In-Guezzam

D'importantes opérations de développement, pour un financement de plus de 276 millions DA, sont également retenues en faveur de la commune d'In-Guezzam, dans le cadre des efforts visant l'amélioration du cadre de vie du citoyen.

Ces projets de développement consistent en le raccordement des nouveaux quartiers au réseau d'assainissement, l'extension du réseau d'eau potable aux quartiers Kounta Ouest et Est, El-Brarik et le centre ville d'In-Guezzam, qui a bénéficié aussi d'actions d'embellissement et de création d'espaces verts.

Il est relevé également la réalisation en cours d'une étude pour la réalisation en extension de quatre (4) salles de cours, la poursuite des travaux de réalisation d'un lycée, en vue de permettre, outre la scolarisation des enfants de la région, le rapprochement de pareils établissements secondaire aux filles de la région et de leur permettre de poursuivre leur enseignement.

La commune s'est dotée de moyens et d'équipements pour l'amélioration du cadre de vie, dont l'aménagement de l'artère principale de la ville, le revêtement de la route reliant la cité des 600 logements, l'extension de l'éclairage public, le renforcement du parc roulant de la commune en véhicules, et l'acquisition d'un tracteur et de citernes pour l'approvisionnement en eau potable.

Elle s'est vue accorder d'autres opérations consistant notamment en une salle de soins accompagnée d'un logement de fonction, en plus de la réalisation et l'équipement de puits pastoraux au profit des éleveurs de la région.

En dépit des efforts de développement consentis, tous secteurs confondus, la commune d'In-Guezzam demeure, selon Bassi Taguida (membre du mouvement associatif local), en quête de nouveaux projets à même de répondre aux attentes de la population, notamment celles liées à la réalisation d'une gare routière et à l'organisation des activités commerciales par la création d'un marché de proximité couvert.

D'autres suggestions ont été citées par Taguida, dont la réalisation d'un collège pour atténuer la surcharge de l'unique établissement moyen de la commune, ainsi l'ouverture d'une antenne commerciale de l'entreprise Sonelgaz.