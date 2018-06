Algérie: Les opportunités d'investissements avec des dirigeants de groupes internationaux évoquées à Washington

Anadarko, plus grand producteur de brut parmi les partenaires de Sonatrach, produit déjà dans les deux champs. Selon le PDG, le groupe américain, a promis de présenter une proposition finale sur cet investissement d'un milliard de dollars dans trois semaines au plus tard.

Ce qui est certain, c'est que l'implantation "d'ExxonMobil en Algérie constituera une carte de visite pour le pays" et aura un effet bénéfique sur l'attractivité du domaine minier algérien, souligne le patron de Sonatrach.

M. Ould Kaddour s'est entretenu d'abord avec Darren Woods, PDG de la major américaine, puis avec David Maclean et Brad Corson respectivement vice-présidents en charge de l'Afrique et des joint-ventures en amont.

