Tunisie: Chaire «Abou El Kacem Chebbi pour la poésie»

Le site de la Fondation souligne les relations culturelles privilégiées entre le Koweït et la Tunisie qui ont été considérablement renforcées ces dernières années, rappelant aussi que la Fondation avait organisé, en octobre 1994, une édition au nom de Chebbi qui émane d'un intérêt pour la poésie de ce poète et son impact profond auprès des peuples arabes.

Une soirée poétique est prévue lors de cette cérémonie inaugurale, alors que le programme futur de la Fondation prévoit des rencontres poétiques, des conférences et des sessions de formation en langue et poésie. A cette occasion, la fondation fera don de lots de livres littéraires à la Cité de la culture.

Le site de la Fondation annonce la présence de ce poète et plusieurs autres invités du monde de la culture et de la poésie arabe. Quatorze poètes de différents pays arabes participent à l'ouverture de la Chaire qui débattra de plusieurs questions culturelles dont celles relatives à la Chaire Abou El Kacem Chebbi pour la poésie.

