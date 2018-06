Tunisie: Gare à l'addiction !

De plus en plus individualiste

Le smartphone que l'on tenait dans la main pendant de longues heures a visiblement affecté nos rapports réels et la nature de la communication avec autrui. Ce phénomène, très flagrant surtout chez la génération Y et Z, bercée dès son enfance avec ces nouvelles technologies, a permis à l'être humain d'être plus solitaire sur le plan humain réel, mais plus sociable virtuellement ! Un vrai paradoxe qui marque l'époque moderne !

Avec un smartphone à la main, à longueur de journée, nous oublions le monde réel au profit de relations fictives ou virtuelles. Résultat ? Le contact humain se dégrade petit à petit au profit d'une connectivité qui augmente de plus en plus. Etre connecté, envoyer un SMS via une messagerie instantanée, ou publier un statut facebook alors qu'on est réuni autour d'un repas familial ou d'un café entre amis... Qui parmi nous n'a pas vécu une situation pareille ? Combien de personnes profitent pour surfer sur le Net et tchatter quand ils se trouvent dans une salle d'attente chez un médecin à attendre leur rôle ?

A cause de ces moyens de communication qui permettent d'être connecté virtuellement avec tout le monde, mais éloigné de personnes et de relations réelles. Le psychiatre Imed Rekik intervient sur ce sujet et explique que les moyens de communication, à savoir les smarphones et les iPhones, sont considérés comme une arme à double tranchant. «Il y a deux points de vue divergents quant à l'utilisation de ces moyens de communication. Le premier soutient l'idée que ces moyens de communication favorisent les relations humaines.

On parle de l'homme augmenté, qui a plus de relations, qui est ouvert sur le monde, ce qui engendre une nette augmentation au niveau relationnel, alors que le second point de vue défend l'idée que l'excès d'utilisation des smartphones est dangereux pour la santé mentale et physique», explique notre médecin psychiatre.

Et d'ajouter : «S'il y a une vraie addiction, cela permet d'avoir des troubles visuels, des problèmes de concentration, de l'anxiété... D'ailleurs, actuellement, en France, on interdit l'utilisation des smartphones dans les lycées, car il s'est avéré qu'il y a un rapport étroit entre l'utilisation de ces nouvelles technologies dans les établissements scolaires et le manque de respect envers les parents et les professeurs, puisque cela affecte l'image du père et la notion de pouvoir des professeurs».

«Morale de l'histoire, il faut utiliser ces appareils avec prudence, car on ne peut pas être contre les nouvelles technologies et c'est l'autre face de la médaille !», conclut le médecin psychiatre Imed Rekik.