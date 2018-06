Tunisie: Le travail, cette valeur fondamentale...

Ainsi, plus de 3 heures sans qu'un bus de la Transtu ne vienne récupérer les malheureux passagers, qui, par la force des choses, sont obligés d'attendre et de bénéficier du transport public subventionné.

Mais les vendredis, entre 11h00 et 15h00, c'est la prière. Toutes les personnes travaillant dans le secteur public deviennent pieuses et manifestent leur dévouement à Dieu et à la religion. Ces pauvres gens n'ont pas le choix. Ils doivent attendre, comme l'a prédit le vieil homme.

La crise au sein des services publics

Autre fait marquant, c'est le manque d'effectif dans les administrations, voire l'absence d'agents. Voulant se rendre à un ministère, on s'est retrouvé contraint de revenir le lundi. Pour bénéficier de ses services, il faut se rendre au plus tard le vendredi matin. Sinon, la plupart des fonctionnaires vont à la mosquée et pratiquent leur devoir religieux.

Mais on oublie souvent que l'islam, que tout le monde pense connaître et comprendre, n'est pas seulement le suivi strict des préceptes religieux en lui-même. Le travail est également une valeur religieuse fondamentale prônée par des versets coraniques. Délaisser son devoir pour aller prier serait méconnaître la place importante accordée au travail et à l'obligation d'assumer ses responsabilités et de satisfaire les besoins des clients et ceux qui sont à notre charge.

Beaucoup se plaignent de la situation économique en Tunisie, il faudrait probablement penser à travailler encore plus. A ne pas contraindre les gens. A assumer ses responsabilités.

Cette situation et ces constats amers ne datent pas d'aujourd'hui.

C'est le cumul d'années de laxisme, de manque de rigueur et de contrôle par les autorités centrales ayant perdu les rênes. La détérioration des établissements publics n'a jamais été aussi patente. Ecoles, universités, transports... Tous sont touchés par cette indiscipline, devenue endémique dans le domaine public. Devrions-nous tout privatiser afin d'enrayer cette indiscipline?